La plaza Bernabé Aráoz ya luce totalmente renovada

El gobernador, Osvaldo Jaldo, llegó a Monteros, en donde recorrió las obras de renovación de la plaza Bernabé Aráoz, que fue refaccionada a nueva desde las caminerías, pasando por los juegos, la iluminación, los monumentos y la fuente principal. Además, se le agregó mobiliario.

El primer mandatario tucumano estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el del Interior, Dario Monteros, el de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el intendente Francisco Serra (h); los legisladores Francisco Serra, Alberto Olea, Roque Tobias Álvarez, Marcelo Herrera; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, y el de Simoca, Elvio Salazar; el secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo, secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, María Virginia Ávila; el titular del IPACYM, Regino Racedo, concejales, comisionados comunales, autoridades de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

"Estoy muy contento de estar aquí, acompañado de todos los funcionarios y el equipo, pero también muy feliz de ver a toda la gente disfrutando de esto. Y todo esto me lleva a reconocer el trabajo que hizo el querido Pancho Serra durante 8 años. Sé del sacrificio y lo que costó hacer todo esto. Por eso también el flamante intendente tiene que saber que la vara quedó bastante alta. Pero no solo vinimos a habilitar esta obra, sino también a renovar nuestro compromiso como Gobierno de Tucumán para acompañar al pueblo de Monteros y a su intendente", afirmó Jaldo.

Por otro lado, Jaldo afirmó que "empezamos una nueva etapa y solos no podemos. Esta plaza se hizo con recursos nacionales de un gobierno que miró al norte y al interior de Tucumán. Quiero decirles que no puedo solo. Tengo la responsabilidad de transmitir que necesitamos un gobierno federal que mire a las provincias, un gobierno que ayude a la provincia y ese tiene que ser del mismo signo político. Si no se nos va a hacer muy difícil gobernar".

Por su parte, el intendente Serra (h) señaló que "esta es una obra muy esperada por todos los ciudadanos que ya se está culminando y que significa la renovación total de nuestro microcentro con una estructura importante. No solo viene a cambiar lo estético de nuestra ciudad, sino que potencia la actividad comercial de nuestra ciudad y prioriza los derechos del peatón".

A su turno, el ministro de Gobierno y Justicia, destacó el trabajo de renovación urbana que se desarrolló en la plaza. "Es una obra para todo la ciudad y un gran acierto del legislador Serra y el intendente "Panchito" en revalorizar la plaza y el casco céntrico".

El legislador Francisco Serra destacó que "es un proyecto que se inició durante mi gestión porque acordamos que Monteros no solo sea una ciudad con compromiso hacia nuestra cultura y educación, sino que también sea turística y por eso desarrollamos un importante proyecto en donde necesitábamos la renovación urbana que es esto. Es un sueño que hoy podamos estar casi inaugurándola y que sea mi hijo quien esté a cargo".