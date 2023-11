Monteros voley rumbo al Tour 1 de la Liga de Voleibol Argentina

Terminó la preparación y llegó la hora de la verdad, se vienen los primeros tres partidos para Monteros Vóley Club en la Liga de Voleibol Argentina

El lunes en doble turno y esta mañana, se llevaron a cabo los entrenamientos en el Complejo Deportivo ubicado en el B° Mutual de Monteros. Patti ordenó trabajos tácticos con vista al primer encuentro, ante el campeón Ciudad Vóley.

El plantel entrenó con casi todos los jugadores, solo faltó a la cita Ezequiel Vázquez, quien obtuvo la medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 con la Selección Argentina, y se unirá a la delegación mañana miércoles. De todas maneras, el cuerpo técnico le armó un plan de trabajo para estos dos días.

Todos los jugadores se encuentran en condiciones y listo para iniciar la temporada 2023 – 2024. Monteros Vóley quiere repetir el tercer puesto de la liga anterior.

Tour 1 – San Lorenzo (Bs As)

Jueves 9: vs Ciudad Voley (18:00)

Viernes 10: vs Once Unidos (18:00)

Domingo 12: vs Defensores de Banfield (12:00)

Los tres encuentros serán transmitido vía streaming por la plataforma TyC Sports Play