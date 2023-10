Prestá atención a lo que te pondrás hoy para la tercera noche del festival

Por qué prestaste especial atención a las recomendaciones de los 3 luquetes para la primera noche del Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore. MONTERIZOS te trae la posta para la noche del sábado.

Como está previsto en la cartelera, será una noche de chaya con Sergio Galleguillo y toda la fiesta de La Rioja y otro de los grupos esperados son Los Manseros Santiagueños...🎶🎶despierta ya mujeeeeeer 🎶🎶🎶🎶así con su música transforma a todos los espectadores en los últimos románticos de América.

Considerando esto, mejor prestar atención a lo que se tiene que tener sí o sí en tu outfit de sábado, es decir "outfit chayero":

Estilo práctico: primero no olvidar que las temperaturas que se tendrán está noche, estarán entre los 19° y los 14°C ya con el amanecer encima. Será una madrugada menos fría que las dos pasadas. Pero para no poner el riesgo la garganta para la última noche, mejor cuidarse. Así que la propuesta es: jean (el estilo que se quiera) -los pantalones anchos favoreces a la posibilidad de usar cancán o calzoncillos escopeta debajo - un buzo (no es exagerado algo de lana) y una campera o camperón estilo chorizo con capucha.

Estilo glamour: pantalón de cuero, ajustados o suelto, una térmica si arriba va una buena campera de simil cuero con piel dentro, también puede ir con campera chorizo con bolsillos internos para guardar el celular. Cualquiera de los dos con capucha. También puede combinarse con un pañuelo grande para la cabeza o sombrero de gaucho. Calzado: zapatillas de símil cuero, botas bajas o borcegos. Se recomienda también mochila o riñonera.

Estilo tradicional: si bien la bombacha de gaucho es la posta, se puede hacer un giro en el caso de las mujeres con un pantalón de vinipiel negro, pañuelo al cuello, un buzo y poncho. De usar el poncho como máximo abrigo, completar el outfit con un sombrero de gaucho o Sobrero honguito de carnaval.

🤠 Infaltable: algo para cubrir la cabeza, la venta de nieve, o los enfiestados que larguen bebida o harina, no faltarán y lo mejor es resguardar el cabello y los ojos. Para el amanecer no olvidar anteojos de sol.

🚫 No se recomienda: celulares sin protectores, ropa clara de tela fina como paño, ni liviana porque si se moja la prenda, se corre el riego de que el cuerpo se enfríe. Calzado incomodo como los tacos favorece a las torceduras y nadie quiere que alguien vaya a parar a la guardia del hospital en medio de la fiesta.