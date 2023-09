Se prorrogó la Conciliación Obligatoria entre el Gobierno y los educadores tucumanos

La Secretaria de Trabajo emitió una prórroga de la Conciliación Obligatoria por cinco días para el conflicto que mantienen el Gobierno de Tucumán y los gremios docentes.

Para esta mañana estaba previsto un encuentro entre las partes, pero quedó suspendido para el próximo miércoles 6 de septiembre.

ATEP y la Provincia no logran acercar posiciones. El gremio reclama un salario básico de $125.000 (actualmente ronda los $50.000) y un sueldo inicial de $260.000, mientras que el Gobierno ofrece una suba del 45% del básico (de febrero) hasta octubre.

Por otros lados, fuentes gubernamentales, explicaron que se resolvió suspender la audiencia prevista para hoy porque están realizando reuniones técnicas y avanzando con propuestas salariales para intentar alcanzar un acuerdo en los próximos días.

La Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior, en tanto, manifestó que acepta la suba del 45%, a pagarse un 21% con el sueldo agosto, 12% con el de septiembre y 12% con el de octubre.

“El sector docente es uno solo. Por lo tanto, el Gobierno de la Provincia ha tomado la determinación de incorporar al sueldo docente este incremento salarial con esta propuesta aceptada por dos gremios y no aceptada por uno de los sectores, al sólo fin de no perjudicar al docente y que pueda ir percibiendo estas sumas de incremento”, señaló. Y añadió: “la decisión se fundamenta en la necesidad de que el proceso en curso no demore la recomposición del salario y en consecuencia perjudique a los trabajadores", dijo la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse.

Por su lado, Hugo Brito, Secretario General de ATEP, mostró su desacuerdo al ofrecimiento del gobierno provincial.. “En base a todo lo que ocurra vamos a tomar las decisiones que haya que tomar. Si tenemos que seguir luchando como lo hemos hecho anteriormente, lo vamos a seguir haciendo”, remarcó.