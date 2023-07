Autopista Famaillá-Tucumán: Imputaron al conductor que ocasionó la muerte de dos hombres que circulaban en una motocicleta

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, este martes se desarrolló una audiencia con el fin de formalizar la investigación, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un hombre de 47 años.

El siniestro vial ocurrió el viernes 10 de junio de 2022 en la autopista Famaillá-Tucumán. En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas I, dirigida por Diego Hevia, y en esta ocasión representada por el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía. La calificación legal provisoria del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la multiplicidad de víctimas.

Entre las evidencias, el representante del MPF se refirió al informe accidentológico, del 8 de noviembre de 2022, efectuado por el departamento de Criminalística perteneciente al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que establece lo siguiente: “La principal causa del siniestro es la falta de atención en la conducción por parte del conductor del automóvil teniendo en cuenta que se produjo de día, en un tramo recto de la ruta nacional 38 sin obstáculos físicos para la visibilidad y sin impedimentos para que el conductor advirtiera la presencia de la motocicleta en su línea de marcha y pudiera reaccionar con anticipación realizando una maniobra efectiva que evite la colisión”.

Posteriormente, el Auxiliar de Fiscal solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses, entre ellas, fijar domicilio, comparecer periódicamente en la comisaría de Juan Bautista Alberdi (una vez cada 15 días -para mantenerlo sujeto al proceso-), prohibición de realizar cualquier acto de perturbación, de salir de la provincia sin autorización y la restricción de acercamiento a los familiares de las víctimas (no menor a 200 metros). Finalmente, el juez actuante resolvió hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía.

La teoría del caso

El viernes 10 de junio del año pasado, siendo las 08:15 horas, en circunstancias que el imputado conducía su vehículo particular (Renault Logan) de color gris haciéndolo por la autopista Famaillá-Tucumán ruta nacional 38 a unos 500 metros aproximado del río Lules, hacia el norte en sentido de circulación de sur a norte por el sector izquierdo, y las víctimas (de 24 y de 40 años) circulaban en una motocicleta Corven 150 cc por la misma arteria, carril y sentido de circulación pero delante del automóvil. Al llegar a 100 metros del río Lules, el conductor del vehículo obrando de manera imprudente, sin prestar plena atención a la conducción y circunstancias del tránsito, advirtió la presencia del motovehículo en su línea de marcha e intentó una maniobra imprudente hacia su derecha que fue tardía y no dio tiempo ni espacio suficiente para que su esquive sea efectivo y la colisión no se produzca impactando con el extremo izquierdo de su parte frontal en el sector trasero de la moto provocando que los conductores salieron proyectados a la estructura vial y como consecuencia del impacto ambos fallecieron en el lugar (por TEC grave y shock hipovolémico por traumatismo severo, respectivamente).