Messi recordó el Mundial de Qatar con un emotivo posteo en las redes

Lionel Messi volvió a sacudir las redes sociales y esta vez con un recuerdo imborrable para todos los argentinos. A cumplirse seis meses de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar, Leo público imágenes de la mejor noche de su vida.

"Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. Seis meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos", fue el mensaje de Leo junto a las postales.

"Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron".

"Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás", finalizó el astro argentino en la publicación.