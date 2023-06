Anuncian nevadas en Tafí del Valle para esta noche y el martes

El descenso brusco de temperatura se hizo sentir con fuerza en todo el país y en Tucumán no fue la excepción durante este fin de semana. La máxima en Monteros fue de 13° C a las 17:00m, pero donde el frío es más crudo es en Tafí del Valle y alrededores, ya que el termómetro marca 1° C y una sensación térmica de -3°C.

Los informes del Servicio Meteorológico Nacional no son alentadores para los que aman el calor. Sucede que el organismo nacional advirtió que entre esta noche y la mañana del martes podría caer nieve. De hecho, los primeros garrotillos estuvieron presentes durante la mañana de hoy, comentó Javier Astorga, periodista de Calchaquí TV a MONTERIZOS.

Las probabilidades de nieve para la jornada de hoy es del 40%, mientras que para mañana, se incrementarán los valores entre el 40 al 70% para la mañana del martes. En tanto, para el mediodía, se esperan directamente nevadas, con una temperatura que caerá a los tres grados bajo cero.