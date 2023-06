Roberto Sánchez denunció la entrega de drogas a cambio de votos en la Justicia Federal

El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC), Roberto Sánchez, formalizó esta mañana una presentación ante la Justicia Federal para denunciar la presunta entrega de drogas a cambio de votos a favor del oficialismo. Además, el referente radical adjuntó al escrito un pendrive con fotos y videos aportados por vecinos de Alberdi.

El escrito -dirigido a la Fiscalía Federal de turno- fue rubricado por otros tres referentes de la coalición opositora: el ex senador radica José Cano, la ex concejal de la Coalición Cívica-ARI, Sandra Manzone, y el dirigente de la UCR Leandro Argañaraz, con el patrocinio del abogado Daniel Ponce.

Sánchez y sus colegas de espacio solicitaron al Ministerio Público que "se investigue la probable comisión de los delitos de tráfico y comercialización de estupefacientes".

Según detallaron, "actualmente nos encontramos recorriendo la provincia, en el marco del desarrollo de la campaña electoral correspondiente a las elecciones provinciales" convocadas para el 11 de junio.

En el escrito, aseguraron que en diversas oportunidades recibieron "relatos coincidentes de vecinos" en los cuales se detallan "hechos vinculados al tráfico" de drogas "en diversas localidades y barrios de la capital de la provincia".

"Manifiestan los vecinos, por un lado, el natural temor que representa efectuar denuncias en contra de organizaciones mafiosas de narcotraficantes; a la vez que refieren el ofrecimiento de drogas a cambio de obtener votos para determinados candidatos", expusieron el diputado nacional y los demás dirigentes de Juntos por el Cambio.

Sánchez, Cano, Manzone y Argañaraz explicaron en la presentación que vecinos de la localidad de Alberdi aportaron "diversos videos" que habrían sido difundidos a través de las redes sociales.

Estos archivos, aseguraron, "han dejado registrados graves hechos de violencia y situaciones de peligrosidad generadas a partir del desarrollo de estas actividades ilícitas".

"Tales videos han captado el airado reclamo de vecinos a autoridades municipales de Alberdi en el propio edificio municipal y frente a autoridades policiales, a los que se indican (sic) como directos responsables o facilitadores de los hechos denunciados", agregaron los denunciantes.

Sánchez y los demás dirigentes de JxC remarcaron en la denuncia que, luego de haberse referido de manera pública a estos hechos, recibieron "como respuesta estigmatizante" de las "máximas autoridades de la Provincia discursos revanchistas de neto carácter electoralistas, utilizadas a modo de negativa o justificación de la inexistencia de una problemática inocultable".

Además, mencionaron una nota publicada por LA GACETA el pasado lunes, titulada: “Referentes de Barrios piden no politizar el flagelo de la droga”. Y consignaron los dichos del psicólogo social Emilio Mustafá, quien si bien se refirió a la vinculación entre drogas y chantaje político, no apuntó hacia ningún espacio político particular.

“Es un fenómeno que sí es real. Vi que en algunos lugares los ‘transas’ se quedan con los DNI de los chicos para después ir a votar; se comercializa con eso”, expresó el especialista durante la entrevista con este diario.

os dirigentes de juntos por el Cambio aseguraron que esperaban "el compromiso de las máximas autoridades provinciales para investigar, denunciar y combatir" estos hechos. "Inexplicablemente, advertimos un complaciente renunciamiento a combatir el narcotráfico", argumentaron.

Por ello, indicaron que no les quedó "otra opción" que recurrir a la Justicia federal para requerir una investigación penal referida a "la existencia de una organización delictiva dedicada al narcotráfico y venta de estupefacientes en la ciudad de Alberdi, con vinculaciones con la funcionarios municipales y con el amparo policial".

Además, se reservaron la posibilidad de ampliar esta denuncia o de formular nuevas presentaciones "en relación a otras localidades o barriadas de la ciudad de San Miguel de Tucumán". (La Gaceta)