"Buenasss. Una poesía?": El tuit viral que hizo estallar las redes en Argentina 🤣

Una joven tuitera intentó dejar a su novio por WhatsApp con un sentido y largo mensaje. Pero lo desopilante y curioso no fue el contenido del escrito o la forma en la que lo dijo, si no por la desinteresada respuesta de la pareja.

El texto de la usuaria @muyAgustina comenzó con: "Te quiero mucho, claro que si", comenzaba, y continuaba: "Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque quiero más de lo habitual, te extraño aún cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estómago, ahí donde antes me hacía cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien."

Y prosigue: "Que con vos no va a poder ser porque ya no lo siento así. Ya no te siento así. Ya no estás, aun cuando estás", escribió Agustina y agregó: "Ya no sos el brillo de los ojos y la sonrisa porque si. Hoy sos la ansiedad y la incertidumbre. El miedo y la angustia. La distancia y los vidrios que me cortan los pies cuando..."

El texto era un poco más largo, pero ya la usuaria no lo muestra en su captura de pantalla. Pero, lo que hizo viral al tuit, fue la asombrosa respuesta del novio: "Buenass. Una poesía?

En cuestión de segundos, el tuit se convirtió en viral y una catarata de memes llenaron las redes y los foros argentinos.

"Habrá leido el mensaje el novio ?" No obstante, en las últimas horas diferentes cuentas de instituciones oficiales comenzaron a utilizar el "Buenasss. Una poesía?" para realizar publicaciones.