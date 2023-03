Neumonía bilateral: ¿Debemos acostumbrarnos al riesgo de contagio en hospitales y en sanatorios?

El médico infectólogo José María Bruguera se refirió al brote de neumonía bilateral detectado en Tucumán, que continúa sumando decesos. “Al ingresar a una institución, tenés que saber que existe el riesgo de contagiarte de algo”, señaló. Sin embargo, resaltó algunos cuidados que se pueden tener para reducir el peligro.

El profesional, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, es actualmente jefe de la unidad de Infectología del hospital Ramos Mejía, en Buenos Aires. El profesional utilizó el concepto de “neumonía asociada a cuidados sanitarios” (NACS). “Es la que aparece en el enfermo internado luego de las primeras 72 horas de la internación”, explicó.

Esto se debe a la gran exposición y contacto con organismos microscópicos dentro de hospitales y sanatorios, precisó. “Dentro de las instituciones tenés una flora hospitalaria, a partir del manejo de secreciones, de fluido, sumado al contacto que uno tiene con los pacientes. Esto genera que exista una circulación”, desarrolló el especialista.

Además, advirtió: “para que no tengas un brote, tenés que tener controlado a todo el personal; que un caso, dos o tres no te hagan 50”.

Transmisión, prevención

La enfermedad se transmite por vía aérea e ingresa al cuerpo de la persona mediante inhalación. Puede ser de origen bacteriano, viral o micótico. “Los gérmenes entran por el tracto respiratorio y toman receptores en el pulmón. En el caso de las bacterias, se junta pus en el pulmón y genera fiebre, moco verde y causa dolor en el tórax”, desarrolló Bruguera.

“Dentro de las inspecciones, la neumonía bilateral es una de las más preocupantes porque trae mayor mortalidad”, resaltó el jefe de la Unidad de Infectología del Hospital Ramos Mejía, en Buenos Aires.

El concepto “bilateral” indica que afecta a ambos pulmones, por lo que la probabilidad de recuperación es más baja. “En una neumonía común, el otro pulmón te ayuda a recuperarte y cumple la tarea de oxigenación. Al ser bilateral, requiere kinesioterapia, oxigenación y cuesta un poco más”, dijo.

Bruguera indicó que los factores de contagio dentro de una institución son muy complejos, pero que eso no quiere decir que haya que convivir con el riesgo permanente de contraer la enfermedad. “Hay programas de control de inspecciones donde se combate, que incluye técnicas de higiene o materiales que se tienen que usar. No elimina la posibilidad de que haya un contagio, porque no se puede reducir a cero, pero sí a la mínima expresión”, advirtió.

El lavado de manos antes y después del procedimiento, la indumentaria correcta, regular el tiempo de visitas y de control del paciente y contar con un equipo de salud correctamente vacunado son pautas fundamentales para prevenir este tipo de contagios. “También hay vacunas que te protegen de ciertos gérmenes, como la del neumococo que es la más común”, agregó.

es que nosotros ayudamos a que eso pase con el uso inadecuado del antibiótico. Cuando eso ocurre, la persona que se interna lleva una flora distinta al hospital”.

Esto, a su vez, traerá consecuencias en el largo plazo, consideró el infectólogo. “Vamos a terminar en que algunos antibióticos se dejen de utilizar porque ya no tengan efecto, y habrá que utilizar unos más sofisticados, más costosos, y que no se puedan dar por boca sino por internación”, sostuvo. (La Gaceta)