Miguel Martín no se olvida de sus promesas y visitó el santuario del Cura Brochero

La pandemia del Covid-19, golpeó en todo el mundo y Tucumán no fue la excepción. El que puede dar fe de ello es Miguel Martín, el humorista famaillense que se pone en la piel del Oficial Gordillo y saca sonrisa a miles de personas en todo el país.

Ya en el final de la temporada de verano, en donde hizo sus operativos en Villa Carlos Paz, el comediante hizo un alto en el camino y junto a su familia partió hacia Villa Cura Brochero, donde visitó y cumplió una promesa que venía desde el 2021.

"Dando GRACIAS al Santo Cura Brochero. Más allá de la promesa del mundial ya le debía varias a nuestro Cura Gaucho. Sobre todo cuando me dió Covid en Enero del 2021 y tuve que abandonar la temporada de Carlos Paz, luego una Neumonía Bilateral hizo que me internaran y que me pusieran oxígeno durante varios días", escribió en un posteo en sus redes sociales.

"Gracias al trabajo sin descanso de nuestros queridos médicos/as, enfermeros/as y Kinesiologos/as pude recuperarme rápidamente y volver a mi gran Amor que es mi trabajo: Hacer reir, hacer comedia", agregó.

La carta con la que agradece continua: "En los días de soledad internado en la clínica, le pedí al Cura Gaucho: “Padrecito Brochero haceme salir de aquí y te prometo que te voy a visitar con toda mi familia” y aquí estamos disfrutando de una hermosa experiencia en la localidad de Cura Brochero (Cba) y conociendo toda la vida, obra y caridad de esta persona excepcional que tenemos el honor hoy de venerar y rezarle", manisfestó.

Miguel, estuvo acompañado por su esposa Soraya, y sus hijos durante el recorrido, y no dudaron en agradecer también la hospitalidad de los guías y los vecinos de la localidad ubicada en el Valle de Traslasierra.