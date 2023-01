Indignación: El pleno día de alerta amarilla EDET cortó la electricidad en varios puntos de Monteros

Desde tempranas horas del día vecinos de la ciudad de Monteros quedaron sin servicio eléctrico. Desde EDET habían informado desde su sitio oficial cortes para el barrio 48 viviendas, pero en el detalle de las tareas se advertía que se trabajaría en tendido del Barrio Ñuñorco y zona de calle Silvano Bores.

Hasta las 11:00 de la mañana los puntos mencionados padecieron la falta de luz y agua. Pero las dificultades no terminarían ahí, varios vecinos expresaron a MONTERIZOS la preocupación por cortes bruscos, después de ese horario en cuestiones de segundo, por lo que temieron por los electrodomésticos.

Pasado el mediodía algunas viviendas de la zona del centro y barrio Belgrano no podían creer que con los 39°C se habían quedado sin suministro eléctrico, pero debido a una falla según expresaron desde la empresa distribuidora. "Es inhumano, por favor solicitamos que tengan en consideración el horario de la siesta. Entendemos que deben trabajar, pero con el calor de hoy, no debieron hacer esto" expresó doña Marta C., vecina de zona centro a MONTERIZOS.

Este viernes Monteros está bajo alerta amarilla por altas temperaturas. El alivio podría llegar entre esta noche y mañana, pero las probabilidades de lluvias es del 40%. Mientras tanto vecinos y vecinas de Monteros buscaron estrategias en la siesta para escapar de la tortura del calor, como piletas, río, "pero tenemos muchos hogares con gente mayor y bebés, no podemos salir a ningún lado y no corre ni una brisa. Tenían que haber informado sobre todos los barrios donde iban a cortar, como para proveer la comprar de agua mineral, aunque sea" expresó una vecina del barrio Belgrano, dónde también se registraron cortes en la siesta.