Lionel Messi: “Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”

Lionel Messi cumplió el sueño de toda una vida. Tras un partido frenético y en donde marcó dos goles, Messi habló con TyC Sports, y contó algunas sensaciones del encuentro.

“Una locura. Se hizo desear, mirá lo que es, es hermosa. Es impresionante. La ansiábamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”, dijo en diálogo con TyC Sports.

“Qué va haber después de esto, Copa América, Mundial, tanto había luchado en mi carrera y se me dio al final de la carrera. Disfruto tanto estar en la Selección. Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”.

🗣️ "MIRÁ LO QUE ES, ES HERMOSA. ¿SABÉS CUÁNTO LA VOY A BESAR?"



✍️ Firma: EL CAPITÁN



🎙️ @gastonedul#TyCSportsMundial pic.twitter.com/n4ZvVjKGGm — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022