Una monteriza ganó un viaje al Mundial de Qatar y verá el primer partido de la "Scaloneta"

Durante los primeros días de septiembre, una monteriza recibió un llamado de telefono de un número desconocido y por temor a una estafa virtual no atendió, pero agendó el número "por las dudas", dijo.

"En ese momento yo estaba trabajando, me parecio un numero sospechoso con característica 011, no atendí, pero lo agendé", comenzó diciendo Lorena Romero, a MONTERIZOS, quien ya partió junto a su madre para vivir de cerca el Mundial de Qatar 2022, que comenzó este mediodía, hora argentina.

"A los minutos vuelve a sonar el teléfono y era el mismo número, atendí pero no hable, cuando estaba por cortar, sentí una voz con un hola", explica. Hasta eso, Lorena ya sabía que el habló con una mujer, le vio la foto de perfil en WhatsApp. "Lo primero que pensé fue en una estafa, pero a su vez también me reía de la situación, no caía".

Al tercer llamado recién contesta y empieza a escuchar frases increíbles. "Me dijo que llamaba de YPF Serviclub, y que había salido sorteada como una de las potenciales ganadoras del viaje a Qatar para ver la Copa del Mundo. Romero seguía incrédula y pensando en la estafa. "Estaba atenta a todos los datos que me decía, pero seguía escuchando".

Lorena agrega que la mujer le dijo que si le interesaba el viaje, "respondí que sí entre risas, pero dentro pensaba que fuerte esto lo que me esta pasando, pero seguía con miedo porque no sabía si me hacía una joda o no".

"Luego de todo eso, me pasó con una escribana para corroborar los datos, me dijo las bases del concurso y también que podía llevar a una acompañante". "Di los datos, y dije que ya tenía la acompañante".

"Después de todo esto, llamé a un amigo que trabaja en YPF, le conté lo sucedido y me dijo que si, que brinde todos los datos porque era real". Tras eso, la afortunada ganadora recibió un mail con otros requerimientos. "Yo seguía sin poder creer todo esto, hasta que en el Instagram oficial de YPF Serviclub, publicaron mi nombre". "Recién ese momento caí que era verdad", dice entre risas.

Lorena, junto a su mamá Aída, ya está rumbo a Qatar con todos los ganadores del concurso. Llegarán el 21, y el 22 vivirán una experiencia única, verán Argentina - Arabia Saudita por la primera fecha de la Copa del Mundo.