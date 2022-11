Los jubilados ya pueden viajar gratis en el transporte público en Tucumán

Desde hoy, los jubilados viajan gratis en el transporte público de pasajeros de toda la provincia gracias al Boleto Gratuito. La medida fue dispuesta por el Gobierno de Tucumán para que los adultos mayores puedan trasladarse para realizar trámites, ir al médico o, simplemente, visitar a sus familiares.

La semana pasada inició la entrega de planchas del beneficio que consiste en 16 viajes gratuitos en colectivos urbanos, interurbanos y rurales de la provincia.

Mientras tanto, hoy continúa la preinscripción a través de Internet, y de forma presencial en el Teatro Mercedes Sosa, en el Hipódromo de Tucumán en la Capital y en los puntos asignados en el interior.

Asimismo, sostuvo que: “Es una gran herramienta que tenemos para poder ayudar en la economía de los jubilados que, desde hoy, pueden utilizar de forma gratuita los servicios urbanos, suburbanos, área metropolitana y rural”.

Emoción y gratitud

Esta mañana, en el Hipódromo, cientos de adultos mayores que se acercaron a recibir su beneficio agradecieron la medida al Gobierno provincial. "Esta decisión fue muy buena porque muchos jubilados no llegábamos al mes y esto ayuda, especialmente para quienes no están sanos y tienen alguna enfermedad. El colectivo se necesita siempre”, dijo Fabiana del Valle Farías.

Estoy muy emocionada porque hace tres meses que no veo a mis nietos porque no me alcanzaba para viajar. Ahora con este beneficio podré ir a visitarlos y con lo que me ahorre podré comprar aceite para cocinar”, expresó María Lizárraga.