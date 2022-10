Trancas: La amiga de Noelia, dio su versión de lo ocurrido, y aportó datos inéditos y reveladores

"Soy la persona que estuvo con ella en el momento que se presentó en la Comisaría de Trancas para radicar la denuncia en contra de Sebastián Balegno porque según lo que me contó Noelia, este le había pegado una cachetada y la agarró de los pelos, ella reaccionó y lo rasguñó", dijo la testigo.

"Todo comenzó en la casa de Sebastián, donde también estaban presentes las hermanas de éste. También me comentó que esto sucedió cuando Noelia encontró en el teléfono de Sebastián varios mensajes de otras mujeres y también había fotos íntimas. Ella pasó esa información a su teléfono y Sebastián se molestó y le rompió el celular de ella", añadió Cinthia.

"Ante esta situación, ella me pidió que la acompañe a esta dependencia policial, donde llegamos a horas 14.45 aproximadamente. Una vez acá, los empleados le pidieron que aguarde hasta que aguarde hasta que llegara un oficial que traían de la localidad de San Pedro o que regresara enseguida. Ella decidió retirarse para evitar cruzarse con Sebastián Balegno, con quien tenía una relación amorosa."

"Volvimos al alquiler donde vivimos, entramos a mi departamento y ella comenzó a llorar. Tomamos té y conversamos unos minutos, ella se comunicó desde mi celular con su cuñado Nandy Ocampo. Después, como a horas 14.10 lo hizo el oficial Campero, con quien charló varios minutos, contándole todo lo que había pasado."

"Ella después de la conversación telefónica se contuvo mucho y se tranquilizó. Luego me dijo que ella no quería denunciarlo a Sebastián y que sentía vergüenza. Seguimos hablando de otros temas, ya como a horas 16.20 se fue a su departamento, que está en el mismo edificio donde yo vivo. Luego bajó de nuevo y se fumó dos cigarros. La noté muy tranquila. Me pidió una lapicera, subió y regresó minutos después dejándome la lapicera en la mesa."

"Antes de irse me manifestó que estaba muy cansada de todo y regresó a su departamento", relató la testigo.

"Minutos después me enteré por su hermana que se había quitado la vida...", añadió.

"Quiero hacer constar que hace tiempo que no la veía bien a Noelia. Ella se encerraba sola no quería hablar con nadie; tenía problemas con su madre a quien le había entregado sus dos hijas, de siete y nueve años. Se notaba que ella no estaba bien emocionalmente. Su madre siempre me preguntaba a mí qué es lo que le pasaba a Noelia porque la sentía rara, aduciendo que había abandonado a sus hijos", expresó la testigo. (Contexto)