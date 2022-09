Diarrea en bebés e infantes: a prestar atención de inmediato a los síntomas

El doctor Eugenio Cabrera, Médico Pediatra Neonatólogo, del Hospital Gral Lamadrid advierte sobre la importancia de prestar atención a determinados síntomas que derivan en diarrea en pequeños:

La Diarrea es una enfermedad que produce un aumento en la cantidad de las deposiciones de materia fecal líquida que puede ir acompañada de fiebre y vómitos al inicio del cuadro. Produce pérdida de agua y sales del organismo que pone en riesgo de deshidratación, sobre todo cuanto más pequeño es el niño.

Aunque todo el año se dan casos, son más frecuentes en la época cálida del año. Es causada la mayoría de las veces por virus y suele ser autolimitada, pero cuando se presenta con fiebre alta y deposiciones con sangre, moco y pus, indica una inflamación severa del intestino y requiere una consulta urgente.

Para Prevenir la Deshidratación:

Ofrezca al niño más líquidos de lo usual (no tés, jugos ni gaseosas), preferentemente agua. Continúe alimentándolo y aumente la frecuencia con la que le ofrece alimentos, pero respetando su apetito. Ofrezca 10 ml/kg de sales de rehidratación (vienen en sobres y se disuelven en un litro de agua potable) luego de cada deposición líquida y/o vómitos. Si vomita, esperar 10 minutos y recomenzar con pequeñas cantidades (de a cucharaditas). Vigile si aparecen signos de deshidratación:

Llanto sin lágrimas.

Boca seca.

Tiene más sed de lo normal.

Pañales secos por disminución o ausencia de orina.

Decaimiento que le impide alimentarse.

No hace falta cambiar nada en la dieta. Se debe continuar con la lactancia materna, y los que toman fórmula láctea, no hace falta diluirlas. Sólo evitar los dulces y los azúcares (golosinas, postres, gaseosas, aguas saborizadas, etc). Para aprender más, le invito a leer Tips para la alimentación del niño mientras está enfermo.

No está recomendado el uso de medicamentos para “cortar” el vómito o la diarrea porque han demostrado no ser efectivos y estar asociados a frecuentes efectos adversos. La gran mayoría no requiere medicación, excepto el antitérmico habitual para aliviar la fiebre. Con hidratación y alimentación adecuada, mejoran en promedio en 10 días.

Cuándo consultar sin demora: