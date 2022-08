El Padre Jorge asumió como nuevo Cura Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Monteros, tiene un nuevo Cura Párroco, se trata del Padre Jorge Micheloud, quien viene de realizar su misión sacerdotal en la Iglesia San Cayetano de Aguilares.

La celebración de la Santa Misa, con la ceremonia de Posesión de Cargos que fue presidida por el Obispo José Antonio Díaz, tuvo una cargada emotividad tanto para el Padre Jorge, como así también para el Padre Hugo Delgado, quien deja la comunidad tras seis años de misión. Fieles tanto de Monteros, como de Aguilares, llegaron a la Iglesia para presenciar la asunción.

La ceremonia inició la lectura del decreto de nombramiento, y luego con el ofrecimiento del Agua Bendita por parte del Obispo Díaz, hacía el cura Micheloud, quien luego caminó e impregnó a los fieles, como signo de Bautismo.

El Padre Jorge bendiciendo con Agua Bendita a los fieles monterizos, como signo de Bautismo

"La verdad que estoy muy, muy contento y muy agradecido antes que nada a Dios, por darme estas posibilidades, por la confianza que me sigue teniendo para poder compartir la palabra de Dios y este anuncio con la buena noticia de venir a este lugar que ya conocía, porque estuve en Monteros: un año acompañándolo a Padre Hugo en la Parroquia Sagrado de Corazón de Jesús", expresó al término de la celebración el Padre Jorge a MONTERIZOS.

El traslado

Al hablar sobre su llegada a Monteros, Micheloud indicó que tuvo una semana complicada en lo emocional. "Fueron muchas las emociones que he experimentado personalmente con la comunidad de Aguilares, hasta el día de ayer, en San Cayetano, estuve oficiando misa. Fue muy sorprendente para mí, me siento muy agraciado por esto, por sentirme muy querido. He podido trabajar, he podido acompañar a la comunidad" comentó.

Al mismo tiempo señaló: "estamos expectantes y confiados, junto a toda la gente que trabaja y está al servicio de la Iglesia, que sé: hace una excelente tarea".

Micheloud dirigiéndose a los fieles de Monteros

El Padre Hugo y sus palabras de despedida para Monteros

MONTERIZOS también dialogó con el Padre Hugo Delgado, quien deja Monteros tras 10 años de misión (4 en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y 6 en Nuestra Señora del Rosario). "La misión nuestra está enriquecida por estas experiencias, en ir a distintas comunidades, estar en tiempo suficiente para sembrar y cumplir nuestra misión", explicó, y agregó: "como dice Jesús, no quedarnos siempre establecido y no dejar que eso nos quite el fuego de salir, de ir". "Estas experiencias nos ayudan a mantener vivo eso, de saber que somos peregrinos en esta tierras".

"Monteros me deja un camino de aprendizaje, uno no deja de aprender hasta el final, en la fe, y nunca deja de crecer. Me deja una comunidad con mucha fuerza, con mucha religiosidad. Ese sentido religioso, de vivir la fe, de participar, de tomar iniciativa, eso me hizo aprender mucho", destacó.

El Padre Hugo Delgado, junto a sus familiares, al término de la celebración.

De la ceremonia participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, el intendente de Monteros, Francisco "Pancho" Serra, el secretario de Gobierno, Francisco Serra (h), el coordinador de Consejo Municipal de Cultos, Abel Nieva, y los concejales Gonzalo Racedo y Rosana Chabán, y fieles católicos de Monteros y Aguilares.