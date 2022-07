Quiénes se pueden inscribir hasta hoy para el subsidio de gas y agua

La iniciativa para ordenar los subsidios a la electricidad y el gas se estableció en base a los aspectos socio-económicos de cada hogar. Para ello se conformaron tres grupos según sus ingresos mensuales: alto, medio y menor.

Los ingresos mensuales totales del hogar indicados en cada segmento se realizaron en base a la CBT tipo 2 del INDEC que para mayo 2022 fue de $ 99.676,85. En el caso de las viviendas con mayor poder adquisitivo, deben ganar al mes un monto equivalente o superior a 3,5 CBT.

Para los hogares de ingresos medios se estableció que debe ser entre 1 y 3,5; y para las viviendas de menor poder adquisitivo es 1. De todas maneras, hay algunas excepciones como en el caso de los usuarios del primer grupo.

Según la web oficial para realizar la inscripción al formulario para mantener los subsidios de luz y gas, los hogares de segmento alto necesitaban un ingreso mensual total de $ 348.869, pero con la actualización reciente de la CBT, ahora el monto es de $ 364.759,5.

Sin embargo, el segmento alto contempla para una excepción para los hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde el monto es de $ 425.620, cifra que figura en la web oficial argentina.gob.ar/subsidios.

En cuanto a los hogares del segmento medio, los ingresos mensuales debían ser entre $ 99.677 y $ 348.869, entre 1 y 3,5 canastas, con la reciente actualización los valores pasan a ser entre $ 104.217 y $ 364.759,5.

Los hogares de menor poder adquisitivo debían tener ingresos netos menores a $ 99.677, ahora el monto pasará a ser de $ 104.217. La Canasta Básica Alimentaria y total aumentaron un 4,6% en junio en relación a mayo y un 56,7$ interanual respectivamente.

En la primera tanda 1.676.349 de hogares completaron el formulario y se registraron un total de 3.035.428 personas, cifra que incluye a los solicitantes y convivientes mayores de 18 años, según datos oficiales. La inscripción al RASE se realiza online según la terminación del DNI.

DNI terminados en 3, 4, y 5: entre el 20 y 22 de julio

DNI terminados en 6, 7 y 8: entre el 23 y 26 de julio

El formulario RASE se completa de manera online (argentina.gob.ar/subsidios), en la aplicación de Mi Argentina o presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con turno previo, como así también en las oficinas de las prestadoras de los servicios energéticos.

Recordatorio

Por otra parte, el único grupo que deberá inscribirse de manera presencial en las oficinas del ANSES serán quienes aún tengan libreta cívica o de enrolamiento, como así también aquellos que no posean acceso digital. Todo ello deberá ser con turno previo.

Aquellos que no realicen la inscripción al RASE no podrán, en caso de que corresponda, acceder a los subsidios de luz y gas. De todas maneras, del 27 al 31 de julio el formulario estará habilitado en carácter de "libre" para quienes no lo hayan completado.