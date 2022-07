Nación presentó el Plan Argentina Grande de Obras Públicas: Entre ellas figuran varias en Monteros

En el marco de la visita del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, a la provincia, el gobernador, Osvaldo Jaldo, presidió la presentación de Argentina Grande Plan de Obras Públicas para el desarrollo de la Nación en la provincia de Tucumán y la firma de actas de diferentes proyectos, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

En Monteros ya se realizaron obras del Plan Argentina Hace, mientras que se encuentran en pleno trabajos el Centro de Desarrollo Infantil y las que comenzarán muy pronto serán, la Renovación Urbana de la zona céntrica de Monteros y la duplicación del tramo Famaillá - Monteros, de la nueva traza de la Ruta Nacional 38.

En ese marco, Jaldo agradeció a las visitas de Nación y también a Jorge Garber, presidente de la Cámara de la Construcción del Tucumán. Consultado sobre la prioridad de las obras, el Gobernador explicó a la prensa que los plazos están estipulados en los pliegos y contratos firmados. “Aspiramos a que se cumplan un 100% los tiempos que se especifican en cada instrumento legal que se formaliza para llevar adelante los trabajos”, dijo y añadió que “de acuerdo a la tipología de la obra se necesitan más o menos plazos”.

“Lo importante no es solo la planificación de obras públicas para la provincia con recursos del presupuesto nacional, de organismos internacionales que hoy llegan a cerca de $90.000 millones están un 100% garantizado a través de la presencia del jefe de Gabinete, del ministro de Obras Publicas de la Nación”, sostuvo Jaldo y remarcó que seguirán trabajando en conjunto “por los tucumanos que están necesitando los servicios para mejorar su calidad de vida y que necesitan que estas obras comiencen para generar puestos de trabajo”.

Katopodis precisó que la inversión de la Nación en obra pública en Tucumán, desde 2020, ha sido de $90.857 millones, distribuidos en 314 obras y proyectos que han generado 8.513 puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción.

"Hacemos obras públicas para construir un país más igualitario, más federal. Pusimos todos nuestros esfuerzos para el plan de desarrollo que tiene el Gobierno de la Provincia, con más de 300 obras y proyectos. El modelo de desarrollo que tiene nuestro Gobierno es para identificar potencialidades y generar condiciones para el desarrollo de la matriz productiva, proyectar obras para el aprovechamiento de los recursos, fijar prioridades a partir del diálogo y el consenso y disminuir las brechas existentes”, dijo Katopodis.

En ese sentido, el funcionario nacional explicó que el plan de obras públicas “se realiza en cuatro ejes: obras viales, obras hídricas y de saneamiento, infraestructura urbana y rural, e infraestructura del cuidado”.

En esa línea, 15 obras y proyectos son de conectividad e infraestructura vial, por una inversión de $24.560 millones; 86 obras y proyectos son de gestión integral del recurso hídrico, por $47.765 millones; 151 obras y proyectos pertenecen a infraestructura urbana y rural, por $13.048 millones; y 62 obras y proyectos son de infraestructura del cuidado, por $5.484 millones.

Katopodis, además, remarcó: “Me tocó estar en esta provincia apenas asumí y licitar la rotonda de Trancas que era el símbolo del castigo del Gobierno anterior que sufrió Tucumán. Rápidamente nos pusimos a trabajar con Manzur, que en ese momento era gobernador, y con Jaldo que era el vice. Hoy la obra es una realidad que en apenas semanas estaremos inaugurando. Es una señal de lo que está pasando con la obra pública en Tucumán. Nuestra visita es una manera de expresar, con mucha claridad, lo que me planteó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete: la obra pública en la argentina no se frena, no se negocia, es un motor que no va a parar. La obra pública a lo largo de la Argentina y en cada rincón, se va a sostener porque ha sido la palanca y el camino que nos permitió recuperar buena parte de la economía”.

A su turno, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó: “El gobernador Jaldo viene haciendo un gran trabajo junto con el ministro Katopodis y todo su equipo, lo que ha posibilitado que las se lleven a cabo. Son proyectos de infraestructura que estábamos esperando en Tucumán desde hace mucho tiempo y que felizmente se están concretando. Hoy es un día muy importante que tiene que ver con el Tucumán que buscamos: que incluya, que genere oportunidades de trabajo, de la producción, en el que todos los días podamos ver de poner este granito de arena para seguir adelante”.

Estuvieron presentes el subadministrador General en la Dirección Nacional de Vialidad, Alejandro Urdampilleta; el vicegobernador, Sergio Mansilla; los ministros provinciales Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), Miguel Acevedo (Interior), Lorena Málaga (Desarrollo Social) y Luis Medina Ruíz (Salud Pública); el jefe Regional Enohsa Norte Grande, Gerónimo Vargas Aignasse; la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; la senadora nacional, Sandra Mendoza; y el diputado nacional, Agustín Fernández.