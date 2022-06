Pasaron 1.200 trabajadores de la salud a Planta Transitoria

El teatro Mercedes Sosa fue testigo de una jornada conmemorativa que tuvo como objetivo reconocer el trabajo incansable y fundamental de estos profesionales, mediante su estabilidad laboral.

Al respecto, el gobernador de la provincia, contador Osvaldo Jaldo, contó: “Hoy es un día de mucha alegría fundamentalmente porque estamos haciendo un acto de justicia, como lo es el hecho de que todos aquellos hombres y mujeres que pertenecen al Sistema Provincial de Salud, que han cumplido los requisitos necesarios para ingresar a la planta transitoria y permanente, lo hayan logrado¨.

Y continuó: ¨En ese sentido debemos agradecer en nombre del Gobierno de la Provincia, pero fundamentalmente en nombre de cada uno de los tucumanos, por la labor que ellos han desempeñado mayoritariamente durante la pandemia. Son ellos quienes han cuidado y han velado por la vida y la salud de cada uno de los tucumanos. Quiero agradecerle al ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz y al legislador Renné Ramírez, que es el representante de los trabajadores y es quien ha venido haciendo gestiones para que este anhelo y sueño de muchos hoy se haga realidad”.

El ministro de Salud a su tiempo expresó: “Este fue un acto muy emotivo, las personas que ingresan a planta han realizado todo un esfuerzo y han cumplido con el requisito de los tiempos, con la misión y la función de ayudarnos a contener la pandemia desde los distintos lugares y hoy lleguemos a esta situación epidemiológica¨

¨Tengo que resaltar la generosidad del señor gobernador que a pesar de la crisis económica que vive la Argentina y Tucumán, no dudó en compensar y reconocer a estas 1206 personas. Quiero agradecer a cada uno de los agentes de salud que ingresaron hoy ya que han trabajado como reemplazantes o cobertura de cargo, pero integrándose a cada uno de los lugares, ya sea hospitales o nodos de vacunación. Esto se lo ganaron, es por esto que, los instamos a que sigamos trabajando así y que redoblemos los esfuerzos”, continuo el funcionario.

Cabe destacar que los agentes hoy reconocidos trabajan en centros sanitarios de toda la provincia y muchos de ellos estuvieron avocados durante la pandemia al control del ingreso de las personas tanto en los puestos fronterizos, como así también en los nodos de hisopados y vacunación dispuestos a lo largo y lo ancho de la provincia.

Estuvieron presentes en el acto, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Miguel Ferre Contreras, el secretario ejecutivo contable del Siprosa, contador José Gandur, las sub secretarias del Ministerio de Salud Pública, doctoras Eliana Molina y Cristina Majul, la directora de Gestión Sanitaria, doctora Alejandra Mattiacci, el director General de Recursos Humanos del Siprosa, licenciado Fabio Andina, el fiscal de Estado, Federico Nazur, directores de hospitales, referentes del 107, directores de Áreas Programáticas, Operativas y representantes de los gremios SiTAS, UPCN,AME, ATE y SUMAR.

Por su parte el secretario General del Gremio ATSA, Reneé Ramírez, expresó: “Este es un enorme reconocimiento que, por una decisión política del gobernador y del señor ministro, permitirá que los agentes hoy tengan tranquilidad y estabilidad laboral. Son los compañeros que también en esta pandemia arriesgaron su vida y la salud de toda su familia, dando un pie hacia adelante sin temor a las consecuencias del Covid. Este gremio participó al cien por cien en esta situación, no hay que olvidarse que el año pasado ingresaron 1950 compañeros a planta transitoria y eso quiere decir que el Sistema de Salud esta vigoroso y fuerte en cuanto a recurso humano y a sus capacidades”, finalizó.

“Todos nos merecemos este reconocimiento, porque pusimos el corazón para brindar salud a los tucumanos”. Así lo afirmó la doctora Sofía Frías, integrante de la terapia Covid del hospital Avellaneda. “En este acto me tocó a mí expresar unas palabras en representación de mis compañeros; ha sido muy emocionante y a la vez difícil tratar se ser la portavoz de todos ellos. Hemos trabajado muchísimo en esta pandemia, sabemos que muchos pacientes y compañeros han quedado atrás, es por esto que agradecemos la valoración por todo este esfuerzo realizado desde médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos de laboratorio, rayos x, camilleros y administrativos”.

“En mi caso en particular yo pasé mi cumpleaños estando de guardia ya que se necesitaba médicos y no había opción de no estar ahí, con nuestros pacientes ya que confiaron en nosotros así como todos nuestros superiores. Como dijo el Ministro aquí hay familias enteras que hoy van a tener una estabilidad sabiendo que estaremos reconocidos con el Sistema Provincial de Salud”, cerró Frías.

Por último Alejandra Medina, enfermera del hospital Regional de Concepción, expresó: “Estoy representado mis compañeros del sur de la provincia, en un día muy especial para todos nosotros, lleno de felicidad y emoción. Tenemos asegurado nuestro lugar de trabajo y eso significa llevar mucha tranquilidad a nuestra familia con esta ansiada estabilidad laboral. Agradezco al gobernador y a nuestro ministro, ya que después de 8 años de trabajar y brindar lo mejor hacia la comunidad y los pacientes haciendo lo que tanto amo, hoy tengo mi recompensa”, concluyó.