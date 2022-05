Censistas monterizos hablan del proceso y en dónde hubo mayor registro digital

La actividad para el registro de la población argentina es hoy. Este 18 de mayo desde las 8 de la mañana los censistas salieron a la calle para realizar el relevamiento. Por primera vez el sistema es bimodal, es decir: el censista puede realizar el cuestionario, formado por 61 preguntas: 24 relacionadas a las características de la vivienda y el hogar, y 37 para la población, de manera manual o constatando a través del código que brinda la persona censada, ya que hizo el registro digital.

Los censistas de la ciudad hablaron con MONTERIZOS y brindaron algunos datos que dan cuenta de algunas tendencias en la población local. La principal, tiene que ver con la diferencia que reportaron los encargados de hacer el censo entre viviendas del centro y de la periferia. En su mayoría los censistas de los barrios periféricos van haciendo el cuestionario manualmente, mientras que los que recorren el centro avanzan más rápido, porque los vecinos entregan el código del Censo Digital.

Algunos censistas recorrieron días antes los barrios que les tocó para alentar en los vecinos el reporte digital. Así también, algunos remarcaron que si detectaban personas mayores solas y las conocen, les sugirieron a familiares: hijos, nietos, que ayudaran para hacer el registro.

En los barrios: Villa Nueva, 150 Viviendas y Barrio Norte, las mayorías de los vecinos entregaron el código del Censo Digital. "Ya lo tenían listo en hoja impresa o a manos" explicó una de las encargadas de recorrer esa zona.

No así en los barrios perifericos, "Voy un poco lento con el cuestionario porque tengo que hcaerlo manual" es una frase que se reiteró en aquellas personas que les tocó censar en los barrios: San Carlos, El Tejar, Los Aragones y Matadero.

También adviertieron que algunas personas desconfiaron de sí eran o no. Por eso mostraron la indetificación correspondiente, como marca el protocolo. Los censistas tienen chalecos de referencia, y llevan consigo las planillas de registro. "En la mañana hacía mucho frío por eso la mayoría estaba con gorro, barbijo y casi no se nos veía la cara, es comprencible que algunos vecinos hayan desconfiado, pero al mostrar las identificaciones accedieron sin problemas" detalló uno de los referentes.

Café, charlas de fútbol y buen trato

Entre los censistas consultados por el portal, destacaron el buen trato recibido. Carlos, censista en la zona de los barrios Alberdi y Mercantil indicó"En varias viviendas me invitaron a pasar y tomar mate, fueron muy cordiales, yo no me podía quedar porqué tenía que seguir, ya que me estaban tocando todo manual, eso sí, unas facturas calentitas comí", dijo entre risas.

En B° Belgrano, Mariano, un censista hincha de Ñuñorco, se puso a dialogar también del partido con una familia fan del "Tigre Tucumano". "Hablamos rápidos del partido, ellos tenían el digital, cargué el código y ahora sigo, todavía me faltan unas 12 viviendas" contó el joven cuando eran las 10 de la mañana.

Por su parte, Ana Laura tuvo que recorrer la zona del B° Matadero y detalló "Desde ayer que recorro las calles, todas las familias con el censo manual. Hoy volví y ya falta menos". Destacó la buena amabilidad de los vecinos del barrio.

Actividad comercial por el censo

Todos los comercios del microcentro permanecieron cerrados, entre las calles Colón 1 y 2 y los locales próximos a la plaza Bernabé Araóz. No así en la zona de la Horqueta, y en los barrios.

Para hoy está previsto que las despensas, carnicerías y verdularía trabajasen como día feriado. Por lo tanto, en la tarde no abren.

El movimiento en la ciudad es tranquilo, situación que también la generó el frío matinal. Los censistas remarcaron que el frío en las primeras horas del día fue intenso, "pero caminando bajo el sol a media mañana y las invitaciones de mates entramos en calor" digieron entre risas algunos encargados.