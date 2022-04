Un golfista tucumano mató a dos hombres en un accidente en la Mate de Luna

Un terrible accidente de tránsito se produjo esta madrugada sobre la avenida Mate de Luna al 2.600 de la Capital tucumana.

Según los primeros reportes, el siniestro vial se produjo cerca de las 4 de la mañana. El impacto fue tremendo, al punto de que los motociclistas fallecieron prácticamente en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Maximiliano Joaquín Saldaño (25 años) y Joaquín Frank (22).

El conductor de la camioneta, identificado cómo Armando "El Gato" Zarlenga, de 31 años, fue llevado a la seccional 3° por efectivos de la Policía y se encuentra aprehendido. La causa fue caratulada provisoriamente como doble homicidio culposo, y será tramitada por la Unidad Fiscal de Atentados contra la Persona.

“Todavía no me cae la ficha; aún estoy shockeado. Ha sido una desgracia culpa de este hijo de p…, asesino, machado y drogado. No podemos llamarlo de otra forma”, criticó Raúl Flores, compañero de trabajo de Saldaño y Frank.

En declaraciones recogidas por el diario La Gaceta, Flores relató que “el sujeto se bajó de la camioneta y quiso salir corriendo. Yo logré agarrarlo con un tachero desconocido. Pero el conductor comenzó a tirar manotazos y a decir que no había hecho nada, que lo dejaran ir”.

El compañero de los fallecidos contó además que el ocupante del rodado tenía dos mochilas negras con dinero en dólares y moneda nacional. “Se contó $ 954.000 y U$S 10.900”, recordó. “Su abogado manifestó había realizado una venta de un vehículo y venía de un viaje desde Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)”.

Con información de La Gaceta y Contexto.