Estudiar con los pies embarrados: "No lo merecemos"

Estudiantes de la Escuela Técnica Nocturna de Río Seco solicitan con urgencia que se acondicione el camino para llegar al establecimiento educativo.

"Es lamentable, no se puede transitar por el estado de las calles y no posee alumbrado público. Esto no lo merecemos" expresó a MONTERIZOS una de las estudiantes que debe asistir a diario a la institución.

Los días de lluvia, como los que se registraron en las últimas jornadas, transforman a los caminos en una vía peligrosa para transitar, el barro resbaloso complica la caminata, el agua de los enormes charcos moja calzados y vestimenta.

Los estudiantes si llegan a la escuela, pero pasan todas las horas de cursado con los pies mojados. Luego el retorno vuelve a ser un calvario.

A esta situación se suma la irregularidad con el transporte "En varias oportunidades el servicio de Exprebus no nos levanta por temor a robos y debemos caminar por el costado de la ruta".

"Queremos y necesitamos estudiar. Cada persona que asiste hace un sacrificio enorme. Lo único que pedimos y sabemos que es lo correcto, es que las autoridades de gobierno acondicionen los caminos, pero no una vez. Sino que los mantengan. En especial las temporadas de lluvias" advirtió otra estudiante.