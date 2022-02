Video viral: policías obligan a un joven a ponerse la remera tras entrenar en el Parque Avellaneda

Aparentemente el chico había terminado de entrenarse y estaba sentado descansando, con el torso descubierto.

En las imágenes se observa a al menos tres policías que lo rodean y lo obligan a ponerse la remera. Desde la mesa de un bar, otras personas filmaron el procedimiento.

“Yo le estoy diciendo que se ponga la remera y nada más, sino no lo quiero ver más acá ¿Me está escuchando o no? A la gente le parece mal… Hay niños, hay criaturas y están reclamando. Cuando yo veo a una persona que está sin remera vengo y le digo que se la ponga. Mi compañero acaba de decirle y usted no hace caso ¿me entiende?", explica el policía.

“Esto es bien fácil: si no le gusta vayasé a otro lado. Hay gente que está reclamando acá y hay criaturas. Yo le digo ahora y, si no le gusta, se va y, si no quiere hacer caso, pido un móvil y lo llevo ¿entiende?”, insiste.

“Qué turbio Tucumán”, dice uno de los jóvenes que está captando el momento con su teléfono celular. “Tengo unas ganas de salir yo a hacer quilombo… No puedo creer que haya cuatro policías para hacerle poner la remera a uno. Después no saben porqué chorean como chorean…”, comenta. (Contexto).