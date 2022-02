Hugo Conte: "He pasado momentos hermosos con Swiss Medical Monteros"

Una leyenda. Un fenómeno. Un genio como otros tantos que nacieron en esta tierra. Hugo Conte, quien dejó su huella en nuestra provincia, es un ejemplo a seguir para muchos voleibolistas.

Portador de un extenso palmarés, en el que se destaca la medalla de bronce de Seúl 88’, “Twistter” marcó un precedente en Monteros, la capital tucumana del voley. Logró unificar a toda una ciudad y encolumnarla detrás de un sueño que parecía imposible para los equipos del Norte. Así, de su mano, la fusión entre Social Monteros y Swiss Medical tocó el cielo con las manos cuando se consagró en la Liga Argentina 2004/05.

Tribunas llenas, ovaciones y alegría era moneda corriente por aquellos años en el Club Caja Popular, donde Monteros jugaba como local. Esos condimentos hicieron que la estadía de Conte en Tucumán fuera muy especial. “He pasado momentos hermosos con Swiss Medical Monteros. Siempre tengo muy presente esos dos años en los que Caja Popular, en cada partido, estaba explotado con 5000 personas”, le confesó a LG Deportiva, quien llegó a nuestra provincia para comentar a través de la señal TyC Sports, los juegos del 2° Tour de Liga Argentina. “A mí me agarró con casi 40 años y mucha experiencia encima. Fue hermoso porque recibí muchísimo afecto en un momento en el que venía pensando en retirarme. Tenía que salir algo muy motivador para seguir y surgió esto que fue espectacular. Fue una lástima que solamente durará dos años”, agregó.

Conte disfrutó cada momento de un período que fue casi perfecto. “Vinimos a jugar a Tucumán, sabiendo que esto iba a explotar; que iba a ser un éxito porque era un equipo ganador y muy fuerte que tenía a Waldo Kantor como entrenador. Llegamos a la final el primer año y el segundo salimos campeones”, aseguró.

Quien es considerado como uno de los mejores deportistas que dio esta tierra, tampoco ahorró elogios para con Monteros. “Recuerdo que fuimos allí cuando ganamos el campeonato. Fue una fiesta increíble. Después, fui hace tres años y vi un mural hermoso en el club. Desde lo humano, me pasaron cosas muy fuertes”, puntualizó, dejando en claro que ver feliz a toda esa gente no se paga con nada. “Sentía que se divertían en la cancha junto a nosotros, los vi felices y fue espectacular. Toda mi vida sentí la diversión jugando, pero acá era mutuo; algo que no siempre puede conseguirse”, sentenció.

