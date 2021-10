Cómo se realiza el tratamiento médico de las personas con VIH

La jefa de la Unidad Coordinadora de VIH, ITS y hepatisis Virales, doctora Claudia Lucena, contó que cuando una persona se hace el análisis y le da positivo preliminar, aún debe pasar por la confirmación diagnóstica que se hace con virología.

“Se busca el virus y además se lo cuantifica, luego se realiza un estudio inmunológico y se ve cómo está el sistema inmune, ya que el mismo es afectado por este virus. Ahí vemos las defensas para poder a la semana a más tardar iniciar el tratamiento para el virus”, explicó Lucena.

La profesional manifestó que el Sistema de Salud Pública ofrece una cascada de cuidados para las personas que no tienen cobertura social, y para los que sí la tienen la misma prepaga se hace cargo de su tratamiento ya que está dentro del programa médico obligatorio.

A la vez, indicó que una vez que las personas inician el tratamiento aproximadamente a los seis meses tienen que suprimir la carga viral: “Vale decir que empezaron con un diagnóstico viral de 100 mil copias o 500 mil copias a los seis meses tiene que estar suprimido, quiere decir que no se encuentre el virus en sangre, lo que no significa que esté el virus eliminado”.

En este sentido, explicó que una vez que esa persona suprimió la carga viral y no se detecta el virus en sangre esa persona deja de trasmitir o sea que es indetectable, es intransmisible. “Este es el concepto, que tiene evidencia científica de más de 15 años, es que la persona que tiene suprimida la carga viral no trasmite el virus, se llama indetectable igual a intrasmisible. Yo estoy en una campaña a nivel mundial en donde lo que se pretende con esto es también llevar a esa persona con VIH, que ha vivido temeroso de poder trasmitir a otro ser humano, la tranquilidad de que ya no lo trasmite por vía sexual, porque ellos mismos se auto-discriminaban al creer que podían ser personas que podían enfermar a otros. Era una carga muy pesada para una persona con VIH”.

La profesional sostiene que gracias al avance científico y a las drogas anti-retrovirales que hay en la actualidad tienen una barrera genética muy alta y que lo que hace es suprimir muy rápido al virus en sangre.

Por último, indicó que los análisis se pueden realizar en la plaza Independencia con testeos voluntarios todo octubre a la mañana, y jueves y viernes a la tarde entre 19 a 21 horas. Además, todos los días en la Unidad Coordinadora Provincial, en el hospital del Carmen y en todos los hospitales y policlínicas.