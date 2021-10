Qué es y por qué se produce la polución nocturna

Generalmente la polución nocturna ocurre en el estadío del sueño llamado REM o sueño de movimientos oculares rápidos (por sus siglas en ingles son los movimientos oculares rápidos). En ese momento el cuerpo se oxigena más y hay mayor flujo de sangre a los genitales, lo que produce una erección en el hombre, que favorece la estimulación y el orgasmo.

Javier Semrik, urólogo del Hospital Centro de Salud, contó que al no ser un problema grave de salud no hay muchos estudios sobre el tema: “Es controversial la denominación de polución nocturna ya que hay gente que considera que es incorrecto llamar polución a la eliminación de un líquido tan noble relacionado con la concepción, se puede llamar eyaculación nocturna también”.

El profesional contó que generalmente esto sucede en la primera adolescencia, chicos de 12 a 14 años, que están iniciando su pubertad. Los niveles de testosterona se elevan, la producción de semen aumenta y todavía son jóvenes que no tienen relaciones sexuales o no se masturban, por lo cual existe una acumulación de semen. Además, explicó que quizás en algunas situaciones la producción de semen es mayor a la que los mismos macrófagos del cuerpo pueden absorber.

“Aclaremos un concepto que quizás la población no tiene muy claro: el semen se produce constantemente y el que no se elimina por eyaculación, por relaciones o masturbación, no se acumula eternamente, sino que es reabsorbido o fagocitado por macrófagos que son unas células encargadas de comerse los sobrantes. En el caso de esta franja etaria que son jóvenes para mantener relaciones o masturbarse, tienen sin embargo la capacidad de formar semen, este se acumula y cuando la forma o mecanismo de eliminación, de lo que no llegan a devorarse los macrófagos, es eliminado en la eyaculación nocturna”, se explayó el especialista.

En la oportunidad, Semrik explicó que generalmente ocurre de noche y en una franja del sueño que se denomina REM. En ese momento hay una relajación muscular generalizada, lo que permite una muy buena irrigación de los tejidos, por ende, facilita la eyaculación. “Esta eyaculación puede ser de distintas formas: acompañada de un orgasmo, a pesar de que la persona está dormida, o puede ser una simple eliminación del semen sin el orgasmo, por lo cual la persona no se percata de esto hasta que despierta y constata su ropa interior mojada o manchada, o incluso si está seca quizás no se entera porque el derramamiento es mínimo”, agregó.

Por último, contó que reciben este tipo de consulta, pero que son pocas: “No es algo para preocuparse, no es una patología, no da factores de riesgo, sino al contrario; demuestra un buen funcionamiento, una buena espermatogénesis por parte del paciente y buenos niveles de testosterona”.