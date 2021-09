Buena noticia: Monteros no registra casos y tampoco internados en el hospital por Covid-19

La cartera sanitaria reportó hoy 79 nuevos casos de COVID-19 en Tucumán, y ya totaliza 196.925 desde que comenzó la pandemia.

El departamento Monteros no registró casos positivos, y otro logro que no ocurría desde hace meses, es que el Hospital Regional "Gral. Lamadrid" no tiene internados a causas del virus.

Los casos en la provincia corresponden a: Capital (49); Cruz Alta (7); Yerba Buena (7); Tafí Viejo (5); Chicligasta (3); La Cocha (3); Leales (2); Tafí del Valle (1); Burruyacú (1); Río Chico (1).

De los cuales 17 fueron procesados por el Laboratorio de Salud Pública y 2 por el privado. Mientras que 56 fueron test de antígenos procesados por el sector público y 4 por el privado. El total de pacientes dados de alta a la fecha es de 191.042.

Asimismo, se informa el fallecimiento de 4 pacientes, de los cuales 3 estaban siendo asistidos en el sector público y 1 en el privado:

-Una mujer de 87 años con comorbilidades, internada en terapia intermedia del sector privado con neumonía por Covid-19.

-Una mujer de 82 años con comorbilidades, internada en terapia intermedia del sector público con neumonía por Covid-19.

-Un hombre de 78 años con comorbilidades, internado en terapia intensiva del sector público, en asistencia respiratoria mecánica, con neumonía por Covid-19.

-Un hombre de 64 años con comorbilidades, internado en terapia intensiva del sector público, en asistencia respiratoria mecánica, con neumonía por Covid-19.