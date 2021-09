PASO: En el Registro Civil de Monteros hay cerca de 500 DNI para retirar

La sede del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Monteros estará abierto hoy sábado y mañana domingo en el horario corrido de 8 a 17 y solamente se podrá retirar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La responsable de la oficina en Monteros, María Laura Rubio, indicó a MONTERIZOS que en esa oficina se encuentran casi 500 DNI que esperan ser retirados. "El tramite es personal y deben presentar el comprobante de tramite o la denuncia policial en caso de extravío".

Se puede votar con Libreta Cívica, de Enrolamiento, DNI tapa celeste y verde, tarjeta y el nuevo DNI tarjeta, lo que no está habilitado es el DNI cargado en el celular. La directora de la repartición, Carolina Bidegorry, explicó que “Hay que tener en cuenta que si bien todos los documentos son válidos el que está habilitado en el padrón o en una versión posterior. "Todos estos documentos estos son válidos, pero hay que tener en cuenta cual es el que figura en el padrón electoral", remarcó. Por ejemplo si en el padrón aparece ejemplar B podrás votar con un ejemplar B o C no con uno A”, explicó.