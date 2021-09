Impactante video: un policía le disparó a quemarropa a un joven en la capital tucumana

“Ese es un policía asesino. Le ha disparado a sangre fría. Si era con balas de plomo no le iba a importar pegarle un tiro en la cabeza”, comenta indignado Miguel, un vecino del barrio Costanera Norte tras el violento episodio que conmocionó a todas las personas del lugar en la madrugada de hoy. Según se puede apreciar en un video que se ha viralizado en las últimas horas a través de las redes sociales, un policía de la provincia remonta su escopeta y le dispara a escasos metros de distancia a un joven en el abdomen mientras le grita “arrancá, arrancá”. El episodio conmocionó a todo el barrio y los vecinos denuncian que los efectivos han vuelto a amedrentarlos para que no difundan el video.

Todo sucedió alrededor de las 1.30 de esta madrugada en uno de los márgenes del barrio Costanera Norte, de acuerdo a lo que refiere Miguel, quien prefiere no dar a conocer su verdadero nombre por miedo a represalias. En otra de las escenas del video, se puede ver al joven tendido en el piso y a un efectivo de la policía provincial que le grita: “Así vas a entender… Así te voy a curar, a piñas”. La persona herida es Antonio Pérez, de 33 años, y presenta impactos de perdigones de goma en el abdomen, según se aprecia en el mismo video.

“Es una persona que tiene problemas de consumo de drogas desde hace mucho. Él es alguien que ha sufrido mucho de chico. Pero él no delinque, yo lo conozco porque vive cerca de mi casa y trabaja como changarín. Esto ha pasado anoche, la policía andaba haciendo un recorrido por la zona y él estaba tomando en una esquina. Entonces le dijeron que se vaya de ahí, no sé qué le contestó él y le dispararon. Está visto el abuso de poder porque no estaba robando ni pegándole a nadie, no hubo desacato a la autoridad, agresión ni nada… Ellos, los policías, están para protegernos a nosotros, no para pegarnos”, relata Miguel las circunstancias en que fue herido el joven.

Por su parte, Verónica, hermana del hombre baleado, aseguró en diálogo con eltucumano.com, que el joven se encuentra atemorizado en estos momentos tras la agresión que recibió: “Él sale en el carrito a juntar cartón. Lo único que yo sé es que dicen que los ha insultado a los policías y que por eso le han hecho el tiro. Él está bien, pero se le ha hinchado mucho ahí dónde le han disparado. Él no quiere hacer ninguna denuncia… Debe ser que tiene miedo”. Tanto ella como Miguel insisten en que, en el día de hoy, un efectivo se ha presentado en el barrio para intimidar a los vecinos para no dieran a conocer el video de la agresión: “Lo único que me enterado es que hoy un policía preguntaba por el video, eso me han venido a decir a la casa”. Sobre este punto también insiste Miguel: “Ahora están buscando a quiénes divulgaron el video y metiendo miedo. Los policías están buscando el video, por eso no quiero dar mi nombre. Ellos andan avasallando los derechos de las personas acá en el barrio”.

“¿Qué pasa acá? ¿Qué no estamos en democracia? Para nosotros es muy triste ver esto todos los días. A mí me da terror porque, si no tengo el documento conmigo, un día de estos me van a pegar un tiro en la cabeza. Antonio es una persona que no está en sus cabales, pero no es cuestión de que vengan a dispararle a sangre fría porque no estaba dañando a nadie él. Es una persona que no ha matado ni le ha robado a nadie. Tiene sus problemas, pero es una persona de trabajo, sufrida”, se pregunta conmocionado Miguel.

