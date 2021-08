Video: "Se viene Castillo, se viene Castillo, impresionante"

El pedalista monterizo, Carlos "Incancho" Castillo fue el más veloz en las categorías Master D y E en lo que fue la tercera fecha del Campeonato Anual de Ciclismo de Ruta de Catamarca.

"Estamos contento, muy contento, porque después de un tiempo volví a estar en lo más alto del podio", dice emocionado Castillo a MONTERIZOS. "Estaba en un año que venia segundo, tercero y no se me daba, también porque no estaba entrenando como pretendía", explica. "Estas semanas me dedique mucho más a la bici, temprano a la mañana antes de ir a trabajar, y luego a la tarde".

El "Incancho", como lo conocen todos la ciudad, comentó que este triunfo servirá para tomar confianza. "Había perdido la confianza y esto me dará envión para lo que viene". "Agradezco siempre a todas las personas que se acuerda de mi, que me apoyan, y que nunca dejaron de apoyarme".

Con los ánimos por las nubes, ya Castillo inicia hoy una nueva semana de preparación para las próximas carreras.