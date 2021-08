Video: el Ballet El Ceibo celebra el "Día del Folklore" con un trabajo audiovisual

Bailarines y bailarinas del Ballet El Ceibo, realizaron un trabajo audiovisual para celebrar el Día Internacional del Folklore, ya que por cuestiones de protocolo sanitario no pueden realizar eventos, y por ese motivo decidieron este homenaje.

"Nosotros trabajamos como pudimos adecuándose al protocolo durante toda la pandemia y siguiendo las restricciones, fue difícil ya que no tenemos objetivos( presentaciones) peñas, certámenes y nuestro amado festival", expresa Lucila Wierna, directora del ballet, y agrega: "no queríamos dejar de hacer lo que amamos quisimos festejar este 22 de agosto con puro folklore y que no es un día más para nosotros", explica.

Al ballet asisten alumnos desde los 5 años hasta los 72, todos divididos en categorías, y ensayan en el B° Villa Elina, al este de la ciudad, con la dirección de Lucila y el profesor Emanuel Páez.

"Esta fue una hermosa experiencia y saber que el folklore sigue, y resiste no solo en los músicos e interpretes, sino también en bailarines", manifiesta.

Al mismo tiempo, Wierna destaca la generosidad de la familia Rodríguez, por prestar la Casa de Campo para la grabación del video. "Esto fue todo a pulmón, agradecemos no tan solo a la familia Rodriguez, sino también a los alumnos, a sus padres y familiares por el acompañamiento en estos tiempos", cerró.