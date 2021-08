Las 12 comunas del departamento Monteros recibieron una ambulancia durante este sábado

La entrega tuvo lugar en el hipódromo con un acto encabezado por el Gobernador Juan Manzur y la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla. Contó con la presencia de los precandidatos a diputados y senadores, ministros y secretarios del gabinete provincial, intendentes, los 93 comisionados comunales, legisladores del espacio y concejales de municipios del interior.

En este marco el Gobernador expresó: “Recorrí toda la provincia y cada vez que iba a uno de los pueblos del interior, me encontraba con los comisionados comunales que, en los momentos más difíciles, en plena pandemia, me expresaron cariño, afecto y apoyo. Eso compromete mucho, entonces yo quise brindarles un poco de todo lo que me dieron. Esto es la verdad y la realidad, ahí están y son para ustedes”, dijo el Gobernador en agradecimiento a los representantes de los Gobiernos locales, quienes junto al personal de salud trabajaron en la primera línea de la pandemia.

Además agregó: «Muchas veces los vecinos de los pueblos necesitaban un móvil para llevar a una persona enferma o alguien que tenía problemas de salud, y salían a buscar un auto particular para hacerlo. Se terminó esa historia; a partir de hoy, cada comisionado comunal tiene una ambulancia. Cumplimos, porque es un deber moral que teníamos”.

Las voces de los delegados monterizos

Por su lado el delegado comunal de Villa Quinteros, Gustavo Marcial, celebró la entregas de la ambulancias "Estos avances nos ayuda a crecer como sociedad y dan cuenta de cuán importante es actuar con hechos y no solo con palabras", dijo.

Quien también se mostró contenta con la entrega fue Carmen "Chary" Alejandro, delegada de Río Seco que expresó; "para nosotros hoy se concreta un sueño hacemos realidad el pedido de cientos de vecinos para su tranquilidad y asistencia".

"Estamos felices, hoy recibimos una ambulancia para uso comunal, queremos agradecer en nombre de todos los vecinos a nuestro Gobernador que pensó en la salud y la necesidad de las comunas del interior. Agradezco también al ministro del Interior por acompañar cada acción y gestión que realizamos", manifestó Carlos Jimenez, jefe comunal de Capitán Cáceres.

"Con mucha emoción podemos decir que nuestra comunidad contará con una ambulancia", dijo por su lado Clara Aguirre, delegada comunal de Amberes.