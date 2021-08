¿Hechos paranormales en Río Seco?

Las historias relacionadas al miedo y al terror suelen ser comunes en algunas zonas como casas abandonadas, mansiones antiguas, barrios silenciosos y sobre todos en el lugar lúgubre por excelencia en todo el mundo: el cementerio.

Alrededor de todo el planeta las historias en torno a encuentros paranormales o apariciones de personas que guardan extrema tristeza en la cercanía a una tumba. Precisamente de eso se trata el relato de hoy sobre algo que estaría sucediendo en la comuna de Río Seco - Monteros.

Uno de los empleados de dicho lugar fue entrevistado por Tucumán Paranormal, en donde se refirió a la tumba de una niña que saldría de noche llorando y sollozando por los estrechos pasillos del lugar preparado para el descanso eterno.

“Hay una tumba de una niña, dicen que sale llorando, mucha gente nos ha contado que la han visto, yo no porque no me quedo en la noche, se sabe que es ella porque ahí está la imagen de ella. Aquí enfrente también en esa tumba sale una mujer que se viene a la puerta, se pierde y se ve cuando viene otra vez”.

Pero estos no son todos los fenómenos que se cuentan en torno al cementerio, ya que algunas personas aseguran que de hecho hay algo más que asusta a los que viven en las cercanías al lugar: una lechuza gigante.

“Lo que más se escucha por el pueblo son los relatos de gente que volar lechuzas de tamaño de una persona en las noches en cercanías del cementerio y cerca del puente viejo del río donde están los álamos, eso fue de toda la vida, ya la gente está acostumbrada aquí a eso, y antes era más se veía eso más, se decía que estudiaban la brujería se iban a practicar atrás del cementerio o a la orilla de los ríos, en todo el pueblo se rumorea eso que abundan las brujas, y cuando se ven que pasan volando bajito y en círculos se dice que es una que anda practicando”. Con esto, los lugareños se refieren a una mujer que practicaría brujería.

Consultada por eltucumano, Camila, una habitante de Río Seco nos aseguró que esta historia de la niña que llora por las noches no es algo reciente, sino que es algo que de hecho se dice hace muchísimos años en el pueblo. Por supuesto que algunos vecinos del lugar y que viven en cercanía al cementerio aseguran que todas estas historias son rumores incomprobables pues no existe registro alguno de dichas apariciones, y sobre todo considerando que el cementerio estaría en muy mal estado, por lo que avistar cualquier cosa se dificulta por el largo de las malezas que estarían cubriendo gran parte de las tumbas.

A pesar de todo, son bastantes los vecinos que confirman haber sentido el miedo en algún momento por los llantos de una pequeña niña que saldría a atemorizar a quienes tienen un oído o una sensibilidad más aguda. ¿Te pasó?

