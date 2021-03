El principal temor y motivo de reclamo en los docentes tucumanos son los posibles contagios de covid-19 a la hora de retomar la presencialidad en las escuelas. Las malas condiciones edilicias no son una problemática menor, pero es apenas una arista en materia de bioseguridad. Sólo en la capital, al menos 12 escuelas no se encuentran en condiciones de retomar las clases presenciales y dos de ellas tuvieron que interrumpirlas.

Aproximadamente un 20% de las escuelas de la provincia, entre 30 y 40 primarias, se vieron afectadas hasta el momento por contagios de coronavirus en las burbujas, según Carlos Giménez, del Sindicato Docente de Tucumán (Sidot). “El conjunto de escuelas que mantienen la presencialidad es un 40%, por presión de las autoridades. Las demás sufrieron contagios del virus, no están en condiciones o incluso la tormenta de hace unos días afectó a muchas de ellas”, afirma.

Según comenta Andrea Miguel, supervisora de escuelas secundarias en San Miguel de Tucumán, el lunes 8, de las 20 escuelas de gestión estatal en su zona, sólo ocho estaban en condiciones de comenzar con la presencialidad de las clases. En una de ellas, la Escuela Secundaria Bernabé Aráoz, fue el director quien presentó síntomas y se ejecutó el protocolo correspondiente de prevención con el personal con el que mantuvo contacto estrecho. La Escuela Barrio Sutiaga también tiene un caso positivo y ambas escuelas representan un 25% de las que sí estaban en condiciones de comenzar, y tuvieron que interrumpir la presencialidad.

“Las otras 12 escuelas que no estaban en condiciones siguen igual, no se ha solucionado nada. La escuela Congreso es mi mayor trabajo hasta ahora, en lo que va del año sólo ha podido contar con $ 28.000 para las refacciones, pero siguen los problemas y se informó a Construcciones Escolares”, sostiene Miguel. “Pero ellos se retiraron de la escuela por falta de material para trabajar, ya que era la Cooperadora la que tenía que proveer esos materiales y no se ha recaudado nada a lo largo del año pasado, así que sólo se retiraron. O sea que el Estado no provee ningún material. Es gravísimo”, expresa.

Por otro lado, para el regreso a la presencialidad se han constituido 27.390 burbujas dentro de los establecimientos educativos públicos y privados, de los cuales, “en este momento tenemos solamente 19 burbujas aisladas en total de manera preventiva: 10 casos de burbujas aisladas en primaria, 7 en secundaria, 2 en privados de gestión estatal”, comunicó el Ministerio de Educación de la Provincia.

Protocolos y burbujas

Los casos no son de las escuelas sino de padres de alumnos, docentes, directivos y no docentes que tuvieron contactos estrechos identificados fuera de los establecimientos escolares, según detallan, y las burbujas fueron aisladas por 14 días de forma preventiva, cumpliendo con el protocolo general establecido por el Ministerio y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud.

“Hasta el día de la fecha, no hay niños, niñas ni adolescentes con caso de covid confirmado”, apuntan, y sostienen que “hay más de 2.000 vigías escolares que están capacitados para actuar y activar el protocolo en cada establecimiento en forma coordinada con el Sistema de Salud, que es quien determina los pasos a seguir desde el punto de vista epidemiológico”.

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, hizo referencia hace unos días a las medidas de bioseguridad vigentes: “El protocolo es claro, se distribuyó un manual de retorno seguro a las aulas, se capacitaron más de 2.000 vigías escolares y se trabaja en modelo de burbuja. La burbuja es lo que viene a reemplazar al grado en esta nueva normalidad”. De igual manera explicó: “es un modo de organizarnos en la escuela, por número de alumnos y docentes que comparten. En la provincia hay 27.390 burbujas, nosotros hemos aislado preventivamente 19”.

Respecto al crecimiento de casos en la provincia señaló: “el contagio no se da en la escuela y la escuela no está propagando. Los contagios se están dando sobre todo en el ámbito social y familiar. En la escuela se está cumpliendo el protocolo y la burbuja está funcionando. Necesitamos mayor cuidado de la gente en las reuniones sociales”.

Fuente: La Gaceta