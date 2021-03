Los docentes autoconvocados sostienen su reclamo. El miércoles a las 9 harán una toma simbólica de la Secretaría de Educación. Así lo decidieron en una reunión realizada el sábado en el parque 9 de Julio. Se trata de distintas agrupaciones que integran un frente: la mesa de coordinación de la Unidad Docente.

Luego de la protesta, el miércoles, tienen pensando llevar a cabo un paro y una movilización con fecha a definir en repudio a los cerca de 500 “despidos encubiertos a los docentes del plan Fines”, según manifestaron.

“Desde la asamblea de docentes y responsables de Plan Fines repudiamos los despidos encubiertos orquestados por el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer. La publicación de vacantes de espacios que corresponden al Plan carece de marco porque no poseen el pedido de instrumento legal (F 501) de solicitud de vacante para la Junta de Clasificación”, dice el comunicado publicado el viernes pasado en la página de Facebook Docentes del Plan Fines Tucumán. “Luchamos contra el cierre del Plan Fines y alertamos que este programa siniestro que posee el apoyo del Gobierno nacional nos deja sin trabajo a cientos de docentes precarizados, que hoy somos material descartable para estas autoridades. Exigimos que el Frente Gremial Docente abandone su complicidad ante este avasallamiento a derechos adquiridos de los trabajadores de la educación del sector por años de permanencia en el cargo y se pongan a la cabeza del reclamo por el pase a planta permanente”, agrega.

La semana pasada, miembros de la Agrupación Arancibia; Docentes Independientes de Tucumán y del Sur; Lista Roja y Marrón; Docentes del Plan Fines y Sidot evaluaron el incremento salarial acordado con el gobernador Juan Manzur y con el ministro de Educación, y se resolvió rechazar al Frente Gremial de Docentes y reconocer a la Mesa Coordinadora como la legítima representante de los docentes.

El Plan Fines es considerado por los docentes como un respaldo que tienen los de planta permanente para las matrículas que son excesivas. La planta funcional tiene un número determinado de docentes que hacen que cubrir la satisfacción de esas matrículas “sea lento”. Entonces, se designaron docentes por la Dirección del Nivel de Adultos para cubrir los cargos.

“De lo que nos dimos cuenta es que, después de haber finalizado nuestra función concreta, seguíamos manteniendo vínculos con el Estado porque asumió el rol de empleador. Nuestro problema actual es que solicitamos que nos pasen a planta funcional, pero nos respondieron que es imposible porque violamos el estatuto del docente, cosa que no es cierta porque quien nos blanqueó es el Estado y, por otra parte, se debía ampliar el presupuesto para incluirnos”, comentó Miguel Zerrizuela, oriundo de Río Seco que integra el plan Fines desde 2013.

Postura de docentes de Monteros y Aguilares

Otras cuestiones que impactan en la tarea de los docentes y que son motivo de reclamos del sector tienen que ver con la falta de recursos de bioseguridad, escuelas que no están en condiciones y vacunas que aún no llegan, además del cuestionamiento al acuerdo salarial al que llegó el frente gremial. “Entendemos que hay una violencia creciente que hay que detener; que se ve en la falta de escucha desde el Ministerio de Educación y que se agrava con los descuentos a los docentes que participaron del último paro. Queremos que se terminen los problemas y aportar a la solución. A nadie le hace bien este estado de cosas”, dijo Jorge Leguizamón, docente de Juan B. Alberdi. “Los docentes del sur vemos con preocupación que no hay respuesta a la pregunta de qué hacer la semana que viene”, añadió Adriana Salomón, de Monteros.

