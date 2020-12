Aunque no hay aún fecha definida acerca de cuándo el municipio de Monteros se constituirá en capital alterna del país, no se descarta que esto se concrete en el día de la Independencia, en el año entrante. Es lo que esperan las autoridades municipales locales a fin de que el acontecimiento coincida con otro también importante: San Miguel de Tucumán es durante esa jornada capital de la Argentina. El intendente Francisco Serra aspira a que los actos por la celebración patria tengan a su ciudad como escenario del tradicional desfile cívicomilitar. Pero por ahora es solo un deseo, al no haber oficialmente nada concreto y menos aun cuando se desconoce la evolución de la pandemia por la Covid-19.}

El presidente Alberto Fernández puso en marcha la semana pasada el proyecto de Capitales Alternas en la ciudad fueguina de Río Grande. Ahí encabezó la primera reunión del Gabinete federal. Así las cosas, en Monteros se trabaja con miras a esa visita y en la discusión de proyectos que van a tener la posibilidad de llegar a manos de las autoridades nacionales.

Son varios que aparecen en la agenda. El sector político, el económico y vecinal coinciden en primer lugar en la necesidad de reflotar en beneficio de ese municipio, y de la provincia, el proyecto de construcción de la ruta a los valles por la reserva natural Quebrada del Portugués.

Se trata de una iniciativa que le dio impulso en la década de los 90 el ex gobernador Antonio Domingo Bussi. Entonces se procedió a la apertura de la senda por la que se ejecutaría la ruta alternativa con salida en El Rincón (El Mollar). Pero los trabajos quedaron abandonados y pronto la vegetación desdibujó la traza.

Por ahora, inviable

El administrador de Vialidad de la provincia, Ricardo Abad, insistió que por el costo por ahora la obra es “inviable” para ese organismo, pues demandaría alrededor de un millón de dólares por kilómetro, y el trazado recorre 32,8 km.

No obstante, Serra dijo que “es un proyecto que contribuiría a dar un mayor impulso al turismo y solucionaría los recurrentes problemas que se dan en la actual carretera cada vez que llueve. Vamos a seguir peleando para que se concrete y cuando nuestra ciudad sea capital alterna será la oportunidad para proponérselo al presidente Fernández y a su gabinete”.

También adelantó que se propone impulsar el Centro Comercial a Cielo Abierto y la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos. Como parte de las actividades protocolares, la agenda de los visitantes incluiría la inauguración de la ampliación del Centro Judicial local.

Más espacio y fábricas

En general, en Monteros hay consenso con la idea de reflotar el proyecto de la ruta por la Quebrada del Portugués. Pero también hay sectores, como el de los comerciantes, que advierten la premura de encarar otras prioridades. “La nueva carretera a los valles sin dudas que va a contribuir al desarrollo económico de esta zona, y hay que seguir insistiendo en su concreción. Pero además está la necesidad de redefinir la situación territorial de la ciudad. En el departamento hay 12 comunas y del total de extensión solo el 30% corresponde al municipio”, observó Aldo Mansilla, presidente de la Unión Industrial y Comercial de Monteros (UCIM). “Este problema no es menor en razón de que el ejido municipal ya no tiene espacio para su crecimiento urbanístico. Hay que tener en cuenta que mientras Monteros tiene un territorio de 29 km2, la comuna de Acheral alcanza los 65 km2”, precisó. “El municipio necesita espacio para crecer, para que se instalen nuevas fábricas. La última que se inauguró aquí con impacto laboral fue la de Layco, en la década de los 60”apuntó.

Mansilla insistió en que la falta de fuentes de trabajo genuinas es una cuestión que debe ser puesta en la mesa de discusión con la Nación. “Aquí hay una fuerza laboral disponible de 15.000 personas. De estas, 3.000, o sea el 20%, integran la planilla salarial del municipio. Otros 1.700 son obreros golondrinas, o sea sub-ocupados. Hay otros que se desempeñan en la actividad privada. Estimamos que la cifra de desocupados y gente jornalera alcanza el 50%”, apuntó el dirigente. “Por esta razón, urge impulsar la creación de fuentes laborales genuinas”, remató.

Mientras en el Ejecutivo está en discusión las urgencias a ser planteadas cuando Monteros sea capital alterna y tenga la visita del presidente Fernández, en el Concejo Deliberante local recrudecen los enojos y la tensa relación que la mayoría de los ediles mantienen con el intendente Serra. “Todos coincidimos en que el hecho de que vamos a ser capital alterna puede representar un gran beneficio para la ciudad, en la medida que se aproveche la circunstancia. Pero por ahora nos preocupa la mala predisposición que tiene Serra con nosotros. Es una cuestión que trataremos de resolver en los próximos días” dijo Fabián Jiménez, presidente del cuerpo. Todo indica que las divisiones internas que se acentúan a nivel provincial en el peronismo (con la puja política entre el gobernador Juan Manzur y su vice, Osvaldo Jaldo) se han colado en la ciudad “Fortaleza del Folclore”. Es una cuestión que enturbia, y podría hacer complicado, el clima político e institucional en la ciudad de cara a la visita presidencial.

Fuente: La Gaceta