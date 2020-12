«Nuestra opinión dentro del Ente no es relevante. Es una ironía. Tenemos voz, pero no voto en las decisiones que se tomen”, dijo hoy la monteriza Silvia López, en el programa “BUEN DÍA”. López es la representante de los usuarios y con esas palabras cuestionó el funcionamiento del Direcorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia (Ersept).

La representante de los usuarios habló sobre las irregularidades en la prestación del los servicios públicos, como también los incrementos de tarifas de las empresas.

Justamente, hoy se realiza la audiencia virtual para la revisión tarifaria integral del sistema de energía eléctrica. Ante lo cual López indicó “Las audiencias públicas no son vinculantes, pero se debe hacer conocer el descontento en algunas cosas. Pedimos que el servicio sea bueno, que los prestadores cumplan con lo que los usuarios necesitan y que la suba no sea elevada. Esto no quiere decir que esté de acuerdo con la medida, pero está dentro del plan de inversiones (de EDET). También solicitamos que el Ente sea riguroso a la hora de poner multas, y que se cumplan, cuando no haya cumplimiento».

“Soy del interior de la provincia. No puede ser que tras una tormenta tenga que pasar dos días sin electricidad”, enfatizó, con referencia a la demanda una mejora del servicio para las comunas y municipios del interior. “Que sea igual al de la capital”, añadió.

López, con énfasis, planteó la necesitad de una revisión de la tarifa social ante las dificultades que atraviesan las familias tucumanas. «Pedimos al Ente que haya una tarifa social escalonada para la gente de menos recursos, que la está pasando mal», expresó.

Con las primeras tormentas de primavera, los problemas de tensión y cortes prolongados de electricidad y agua se generalizaron en el departamento Monteros, los reclamos se hicieron sentir en redes sociales, en los avisos al portal de noticias MONTERIZOS, pero no todos los usuarios avanzan con una denuncia concreta sobre las empresas, por descreer del sistema, «si lo mismo hay que pagar, lo mismo aumentan», «nadie se hace cargo en EDET y seguimos esperando la regulación por parte del gobierno» expresan los lectores.