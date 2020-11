Un grave accidente de tránsito se produjo anoche, minutos antes de las 22:30 en el puente del Río Gastona, sobre la traza vieja de la Ruta Nacional 38.

Del siniestro participaron un Chevrolet, un utilitario Kangoo y un Renault 12. Este ultimo vehículo se habría cruzado de carril según los otros conductores que circulaban en sentido contrario.

«Yo regresaba a mi domicilio en Río Seco cuando vi que se vino encima el Renault 12 que circulaba en sentido contrario. Lo pude esquivar para no impactar de frente pero me pegó en el lateral y después chocó a la Kangoo que venía detrás mío. La verdad no caímos todos al río de milagro» indicó el conductor del Chevrolet al sitio Bajo La Lupa.

Los ocupantes del R12, identificados como Fernando Valdez (39) y Javier Alderete (43) fueron trasladados por el servicio de ambulancia 107 al hospital Regional.

«Estaban conscientes los del Renault 12 pero el acompañante tenía un fuerte corte en su pierna. No cayeron al río de milagro. Uno de ellos tenía mucho olor a alcohol pero no puedo asegurar si era el conductor o el acompañante» señaló una persona que los asistió.

Anahí Banda (27) y Gabriel Conesa (48) sufrieron golpes y también fueron trasladados al hospital local.