El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruíz, dialogó esta mañana con radio LV12 acerca de la capacidad de respuesta del sistema público de salud ante la pandemia de coronavirus. Además, recordó cuando deben hacerse hisopados aquellas personas que sospechan haberse contagiado.

“Gráficamente, como lo dice la ministra de Salud, Rossana Chahla, estamos en medio de la tormenta. Viendo lo que ocurre en otros lados del mundo y sabiendo que cuando uno entra en este periodo epidémico de circulación viral comunitaria y llega al pico, habitualmente eso se mantiene durante uno, dos y a veces hasta tres meses”, indicó.

En ese sentido, el médico advirtió que “la única forma de frenar el avance de la pandemia de coronavirus es con una vacuna o con una estricta restricción de la circulación de las personas”.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de que la provincia retroceda de fase dijo: “Salud tiene que ver cuáles son las estrategias que se deberían tomar, pero no es el que toma la decisión final. Hoy como no hay vacuna y no hay un tratamiento específico la única forma de combatir esto es con la restricción de la circulación, por lo tanto es lo que hemos pedido desde el principio. Se discutirá en el COE cual es la forma más adecuada y posible. Los esenciales tenemos que seguir trabajando. Pero hay otras personas que no son esenciales, gente que sale por salir, sin necesidad”, expresó.

Medina Ruíz aseveró además el descrédito que tienen sectores de los tucumanos respecto de la enfermedad. “Hay una parte de la sociedad (personal de la salud) que está atendiendo a muchos pacientes graves, y hay otra película donde parece que esto no es una realidad. No hay ninguna parte del mundo que hoy no tenga problemas con la pandemia”, dijo. Y mencionó el caso de Europa, donde países como España y Francia han tenido rebrotes.

Sin embargo, aseguró que el sistema de salud “todavía tiene capacidad de respuesta, pero no es ilimitada. Corremos con la ventaja de ver que ocurrió en otros lugares como Nueva York, que tuvo colapso, al igual que España o Alemania; todos estuvieron al borde del colapso. Cuando todos se contagian al mismo tiempo, nadie tiene capacidad de respuesta adecuada. En este momento, tenemos capacidad de respuesta, pero eso no quiere decir que salgamos a contagiarnos”.

¿Quién debe hacerse el hisopado?

Medina Ruíz disipó las dudas entorno al estudio para detectar el Covid-19. “Cuando una persona tiene dolor de garganta y perdió el olfato, no hay ninguna duda de que es coronavirus. Sin embargo, esa persona no necesariamente tiene que ir corriendo a un consultorio febril o a estar eventualmente exigiendo un hisopado de forma urgente. Esa persona, en principio, no corre riesgo. Pero tiene aislarse, quedarse en su casa de forma obligatoria, y si tiene un familiar mayor de edad, con más de 60 años o con alguna enfermedad crónica tipo diabetes o hipertensión, se tiene que aislar de manera más urgente. No tiene que ir a trabajar, no tiene que subir al transporte público, ni ir al banco, ni a la panadería, ni al super”, remarcó.

El hisopado se lo tiene que hacer una persona con dos o más síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo y catarro. Tiene que consultar con el médico y ser examinado para tener la certeza de que no es un cuadro grave”, dijo Medina Ruíz.

En la misma línea, explicó que los hisopados no están indicados para pacientes asintomáticos que hayan tenido contacto estrecho. “Los convivientes de un contacto estrecho, por ejemplo, se consideran potencialmente contagiados. Por eso, deben aislarse obligatoriamente, y si comienzan con síntomas se los tiene que hisopar. Lo mismo con las personas que tengan más de 60 años, porque tenemos que estar preparados para atenderlos”.

Carga de datos

Respecto a los reportes con la cantidad de contagiados y fallecidos, el médico explicó: “Nosotros tenemos información diaria, incluso al momento cuando una persona fallece en nuestros hospitales”, dijo. Explicó que trabajan con una red que les permite saber dónde están los pacientes graves, los de terapia intensiva, aquellos que están con respirador, y las personas que necesitan plasma.

“En la actividad privada tienen una relación entre ellos a través de Cínicas y Sanatorios. Hemos tenido un desfasaje de tiempo en la comunicación de los pacientes fallecidos hemos tenido que insistir para tener esa información, y lamentablemente hemos tenido que informar una gran cantidad un día porque nos dieron todo agrupado”, añadió.

