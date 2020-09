El piloto monterizo, Samir Assaf, se tuvo que adaptar a estos tiempos, pero ya viene desde el 2018 con competencias en el Simracing, la competencia virtual-

“No me sorprende lo que pasó con Trosset. El entrenamiento que da el simulador permite estar moviendo mucho tiempo los brazos. En el juego, las cosas pasan mucho más rápido y te ayudan a mantener los reflejos activos”, indicó Assaf.

Actualmente compite en forma rentada desde la calidez de su hogar, en el centro de Monteros. “Voy bien hasta el momento. Primero en el Chileno, en el Argentino y en el Sudamericano y cuarto en el Mundial”, detalló Assaf.

Desde que hizo su primera experiencia simracing, el piloto vislumbró que el campo se volvería profesional rápidamente. Con la pandemia, ese proceso es probable que se acelere, no sólo en el deporte “tuerca”, sino en todas las actividades. “Opino que es el futuro del deporte. Por supuesto que no es lo mismo que estar arriba del auto, así que no descartaría seguir compitiendo en él porque da esa cuota, no sé si de miedo, pero que te hace estar consciente de que si llegás a irte fuera del camino, te puede pasar algo”, explicó el monterizo al diario La Gaceta.