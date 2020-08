Todos los tucumanos que cursen cuadros con síntomas asociados a enfermedades respiratorias como fiebre, dolor de garganta y tos podrán, a partir de esta semana, recurrir a los 68 consultorios de febriles que el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

El Hospital Gral. Lamadrid de Monteros cuenta con dichos espacios para realizar los hisopados y así conocer si son o no portadores del virus Covid-19. De esta manera, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia garantiza el acceso de la población al servicio sanitario en todos los niveles de atención, en especial, durante la pandemia de coronavirus que afecta al país.

“Antes había que tener un nexo epidemiológico, ahora no. Toda consulta febril o de una persona con síntomas respiratorios, se le va a tomar una muestra. Por ejemplo: si voy con dolor de garganta y no tuve contacto con nadie que tuvo covid positivo, también me harán un hisopado” informó la ministra de Salud, Rossana Chahla.

De esta manera, la funcionaria del Gabinete provincial determinó que estas consultas pueden realizarse tanto en consultorios públicos como privados, si es que el paciente tiene obra social.

Consultorios de febriles

Con la reorganización del Sistema de Salud al inicio de la cuarentena, se implementaron los consultorios de pacientes febriles en todos los niveles de atención para:

Detectar precozmente aquellos pacientes que se incluyan dentro de la definición de caso sospechoso de COVID-19.

Llevar a cabo los métodos complementarios necesarios para orientar al diagnóstico.

Realizar la toma de muestra (hisopado) para la determinación por PCR de COVID-19.

Completar la ficha clínica epidemiológica de notificación de caso sospechoso.

Registrar en el sistema informático de salud de la provincia.

Decidir el manejo del paciente de acuerdo a la categorización de aislamiento determinado por el Ministerio de Salud.

Son fundamentales en contextos sanitarios ocasionados por una pandemia, dado que constituyen el primer contacto que tiene el paciente con un diagnóstico en la guardia, otorgando prioridad a aquel que presenta un cuadro febril. De esta forma, en los consultorios febriles, el profesional puede atender aisladamente a la persona que concurre al efector, y así aplicar las medidas preventivas necesarias para cuidar al resto de los pacientes que ingresan por otras patologías y a su entorno.

Consultorios Febriles en Monteros

Los consultorios en Monteros, están totalmente separado de toda el ala del Hospital Lamadrid, y los pacientes febriles, ingresan por calle Congreso, para no tener contacto alguno con el personal que no se encuentra en la primera linea de acción para tratar posibles casos de Covid-19.

Por su parte, el consultorio febril de Santa Lucía atiende de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas, informa el Ministerio de Salud Pública.

Médicos especialmente capacitados

Los consultorios para pacientes febriles cuentan con la infraestructura acorde a las recomendaciones dadas en el contexto epidemiológico actual. Los profesionales de la salud involucrados proceden de acuerdo a un protocolo asistencial y de manejo de casos, instrumento que articula cuadro clínico, manejo, métodos complementarios, lugar de internación y tratamiento, que es utilizado como guía para el proceso de atención del paciente.

Pacientes conectados

El sitio web institucional del Ministerio de Salud de Tucumán habilitará un Link para que los ciudadanos informen si tuvieron contacto estrecho con un paciente Covid-19 positivo, con el fin de programar un turno para testeo.

En la misma plataforma, los tucumanos que hayan sido relevados, podrán corroborar los resultados del análisis en un plazo de 48 a 72 horas a través de su CUIL. Sólo se informa telefónicamente a los pacientes que dieron resultado positivo.

Muestras en números

En la actualidad, están en estudio 700 muestras por día, con un índice de positivos inferior al 8%. La cantidad de pacientes positivos ronda los 30 a 40 por día con números que en los últimos días se amesetaron. Bajó el número de positivos en choferes de transportes de cargas relevados en las fronteras.

Chahla evaluó que debido a la alta tasa poblacional de la provincia “somos más vulnerables, por lo tanto es mucho más riesgosa la circulación comunitaria aquí que en otro lugar” y evaluó: “hagamos de cuenta que el que está al frente nuestros es covid positivo y actuemos en consecuencia”.

La Ministra recordó la importancia de cumplir con las pautas sanitarias para evitar contagios: lavados de manos, distanciamiento social, ventilación de ambientes y hogares bien sanitizados.