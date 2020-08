Luego de 31 días intensos con la presencia de Julio Iglesias en los memes que circularon en las redes sociales y en los chats por compartir nombre con el mes, llegó agosto y el protagonista es el cantante Daniel Agostini.

“¿Y ahora? Se va julio ¿y quién viene? ¡Agostini!», repiten incluso los amigos del ex líder del Grupo Sombras.

A Agostini no le hizo nada de gracia convertirse en meme y respondió con un gesto no muy elegante en el video que compartió el ex jugador de Racing José Chatruc.

No me emociona mucho que llegue Agostini, dicen que trae el pico pic.twitter.com/t3plhkexR9 — 𝓔𝓶𝓶𝓪 𝓛𝓪𝓻𝓼𝓲𝓶𝓸𝓷 (@shmaylyuk_) July 31, 2020

Sale Julio entra Agostini pic.twitter.com/Bb1Z30gTW1 — Franco Carabajal (@FrancooC07) August 1, 2020

Se fue Julio entero, Agostini ya se asoma pic.twitter.com/8DwQlJ7dj9 — lauty.alegre27 (@alegre_lauty) August 1, 2020