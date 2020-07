El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía dispusieron hoy que el jefe de la comisaría de Concepción, Arnaldo Villafañe, sea pasado a disponibilidad por golpear a una persona que fue a realizar una denuncia y lo filmara en el momento de la agresión. Además hay 5 policías detenidos al ser denunciados, también, por golpear a la víctima.

El abogado Enrique Courtade denunció que fue golpeado en la Comisaría de Concepción por el jefe de ese destacamento y cuatro efectivos más, cunado se apersonó en la comisaría para realizar una ampliación de una denuncia por entorpecimiento de un proceso.

“Fui a la comisaría a hacer una denuncia y no me la querían tomar. Me llevaron a la oficina del comisario. El resto es lo que se ve en el video. Grabé el momento porque quería tener garantías y una constancia porque muchas veces no te dan la constancia de la denuncia. Ahí reacciona el comisario», dijo Courtade.

Además, el abogado relata lo que no se ve en la grabación. “Ingresaron cuatro personas más, me golpean por todos lados, me sacaron un diente, me llevaron esposado a un calabozo. Me pusieron la rodilla en la nuca. Les pedí que no me golpearan, que soy asmático. apretaron el cuello con una bufanda».

Además, el abogado dijo que los policías le borraron el video. Courtade fue a un técnico y logró recuperarlo, y el material quedó como prueba de la investigación, que quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, del Centro Judicial Concepción.

El subsecretario de Seguridad, José Ardiles, indicó: “El ministro Claudio Maley y el jefe de Policía, Manuel Bernachi, no toleran ni tolerarán ningún tipo de acto inmoral, abuso de la fuerza ni conductas reñidas con la defensa y garantía de los derechos humanos por parte de miembros de la Policía de Tucumán”.

Fuente: Los Primeros / La Gaceta