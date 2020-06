La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, admitió que nunca les habían avisado sobre la llegada del colectivo que provenía de Buenos Aires. El 7 de este mes ingresó al paso limítrofe un ómnibus de larga distancia con 60 pasajeros a bordo.

Esa unidad movil trajo a las personas con coronavirus desde Buenos Aires. El 24 de este mes totalizaban 18 casos positivos de personas que habían llegado a Tucumán. Lo alarmante para el sistema de salud es que todavía siguen en aumento los casos positivos.

Esta mañana, en una entrevista con LG Play, la funcionaria reconoció que no sabía nada sobre esa unidad de transporte. «Muchos de esos colectivos no nos avisaban que venían, pero lo mismo, como sistema de salud, estábamos haciendo los controles. No sabíamos qué cantidad de personas llegaban y este colectivo ha sido el penúltimo y según nos dijeron tenía autorización de la Defensoría del Pueblo de la Nación», remarcó.

La ministra Chahla admitió que esa situación fue una «incoordinación». Dijo que el Gobierno nacional habilitaba la salida de estos colectivos, pero no se notificaba a la Provincia. «Eso ha sido una incoordinación de la gente que traía los colectivos. No nos avisaban, pero estábamos las 24 horas en control», resaltó.

Chahla precisó que al empezar a detectar casos positivos se pidió por nota al Gobierno nacional que suspenda el envío de colectivos con gente proveniente de Buenos Aires. «Lo planteó el Comité Opertivo de Emergencia y el gobernador, Juan Manzur, habló con el Gobierno nacional y por eso no hay más colectivos», dijo.

Fuente: La Gaceta