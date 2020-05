Una mujer sufrió un intento de robo ocurrido el lunes por la mañana en el barrio San Martín.

Norma es fisioterapeuta y como todos los días subió a su moto para ir a trabajar, cuando al llegar a la intersección de la Avenida 9 de Julio y Granaderos fue abordada por un motochorro, quien quiso robarle un bolso.

El forcejeo tiró a la mujer de la moto, quien al caer se lastimó la cara contra el pavimento. Según el relato de la víctima, el delincuente también cayó al piso, pero se levantó y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Un grupo de vecinos auxilió a la víctima, quien terminó con el rostro ensangrentado como consecuencia del golpe. Minutos después del robo, arribó al lugar Defensa Civil, que la trasladó al Hospital local en donde fue curada de sus heridas.

En su perfil de Facebook, la mujer hizo un posteo en el que relató el mal momento que le tocó vivir: “En estos momentos no estoy en condiciones de hablar, me siento mal y no solo me pasó a mí ya que hay muchos casos como este, pero acá nadie hace nada”, lamentó.

“Yo todos los días salgo a trabajar. Ya me robaron anteriormente el celular y ahora me volvió a suceder. Soy fisioterapeuta y atiendo a domicilio a los abuelos del Pami, que están postrados en la cama y yo ahora no puedo trabajar por culpa de unos malvivientes, que seguramente hoy seguirán haciendo lo mismo con otras personas”, concluyó la mujer.

Fuente: Infoaguilares