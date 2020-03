Docentes de Educación Especial y mamás de estudiantes que requieren el acompañamiento en el aula de las profesionales, se unieron para hacer un nuevo reclamo al Ministerio de Educación de la provincia frente a la irregularidad en el pago de los sueldos. Hay docentes que les adeudan desde septiembre del año pasado.

Recorren los pasillos del Ministerio de Educación hace meses, dicen que la esperanza es lo último que se pierde y de esperanzas ellas son expertas, “Mi hijo estaba como en una meseta, pero desde que llegó Caro, yo noto el avance que tuvo mi pequeño” expresa Ana Álvarez, una de las mamás que sin dudarlo resolvió apoyar la causa de Carolina Leiva, docente de Educación Especial de su hijo.

Caro sonríe “la esperanza es lo último que se pierde” acota. La docente sabe de sacrificios, hizo su carrera viajando todos los días desde Río Seco a Villa Quinteros en donde se dicta la carrera de Educación Especial, cuando no había boleto gratuito, y luego, ya recibida no faltó ni una vez a su labor de acompañar en el aprendizaje a su estudiante. Ella sigue viajando, pero a su trajín diario se suma el ir al Ministerio de Educación para saber en dónde está su expediente, el bendito expediente del cual depende que ella cobre o no. Mientras tanto Ana le cubre el pasaje para su trabajo.

El problema del pago es una constante para los docentes de Educación Especial. ¿Por qué? Los docentes de Educación Especial pueden acceder a un trabajo en escuelas, de dos maneras: ingresando al sistema educativo como docentes en una escuela especial, con sueldo pagado por el Estado, con obra social y aporte jubilatorio y con todo lo que implica un trabajo en blanco.

La otra forma, es trabajar como docente acompañando a un estudiante con algún tipo de discapacidad. En estos casos lo que ocurre es que la familia tuvo que hacer un juicio a la obra social que tienen para garantizar, mediante amparo judicial, que su hijo/a cuente con la docente de Educación Especial en el aula, derecho del estudiante, según la ley de Educación Nacional 26206. Cuando esto ocurre, el docente de Educación Especial debe estar registrado como trabajador independiente, es decir: mediante el monotributo. El estado debe garantizar la figura para un estudiante discapacitado, la obra social contrata el servicio, y el pago se lo realiza a través de Tesorería del Ministerio de Educación, que en definitiva viene dado por Teosorería de la provincia.

¿Por qué es necesario explicar todo esto? Carolina, Daniela Flores, Cecilia Sotelo y los cientos de docentes de Educación Especial recorren cada una de esas instituciones, presentando sus papeles en tiempo y forma para poder percibir sus haberes a fin de mes. Pero aún no tienen respuesta o sí y son lamentables.

Con la bronca acumulada en sus voces estas docentes de Educación Especial, y varias con más de un título en su trayectoria formativa, cuentan a MONTERIZOS las irrisorias, irónicas, extrañas y sobre todo violentas respuestas que reciben en las diferentes oficinas del Ministerio de Educación: “¿por qué hay tantas ‘especiales,’ qué tan fácil es la carrera que salen tanto?”, “Mamita hubiera elegido otra carrera”, “El ministro está de vacaciones y no firmó nada”, “esperá, ¿qué no ves que estoy ocupada?” “El gobernador está de vacaciones y no autorizó nada”, “no hay novedades, vuelva el mes que viene”, y la más cordial “te llamamos en unos días, no es necesario que vengas”, pero… la llamada nunca llega.

“Llamo para avisarte que este año no podré seguir con el acompañamiento”

Luisana juega con sus ladrillitos y construye casas, plazas y escuelas. Suena el teléfono, su mamá atiende, Luisana sabe por la charla que tiene su mamá que es Anto, la seño que está con ella en Matemáticas. Los números eran difíciles para Luisana, pero con los ladrillitos y con Anto aprendió mucho, ahora ama matemáticas y los ladrillitos. Sabe que pronto volverán las clases y Anto y ella volverán a verse. Luisana escucha que su mamá llora mientras dice “sí, claro, entiendo, es muy complicado”. “Complicado” repite Luisana, se angustia al ver a su mamá así. Su mamá se pregunta cómo explicará a su nena de 10 años con autismo, lo que acaba de decirle Anto, su adorada Anto.

“Llamo para avisarte que este año no podré seguir con el acompañamiento” dijo por teléfono, con voz quebrada en llanto, Antonella. La mamá de Luisana trata de convencerla, la ayudará con el transporte, reducirán las horas, pero que no las deje. Anto dice que no es justo trabajar a medias, pero tampoco es justo, trabajar y que no le paguen. Luisana también llora la escuela que construyó se desmorona.

Las docentes siguen esperando sus sueldos, algunas con 2 meses de demora y todas las demás opinan “qué suerte, no es mucho”, es que algunas docentes esperan el pago de 5 meses de trabajo. “Debemos arrancar el año, queremos hacerlo, nuestros estudiantes esperan, junto con las mamás a los chicos se los prepara para el momento, no es solo decirles ‘tal día comenzamos las clases’, no, hay estudiantes con autismo, retraso madurativo, asperger que necesitan un tiempo previo de preparación para ese momento. ¿Cómo le explicamos a los papás y a sus hijos que no podemos ir porque ya no tenemos plata?, estamos endeudadas con todos nuestros amigos y familias. Si cobráramos como corresponde, esto no pasaría. Encima debemos tener al día el pago del monotributo” explica Daniela Flores.

Ana Álvarez tuvo que hacer una presentación con abogado para que le pagaran a Carolina. “Así como les responden tan mal a ellas cuando van a preguntar sobre sus sueldos, así nos menosprecian a las mamás”. “Nosotras acompañamos sus reclamos y sabemos bien el padecimiento que es recorrer oficinas y pasillos y esperar y esperar por una respuesta” sostiene Cecilia Álvarez, otra mamá, que como Ana maneja los términos jurídicos y técnicos del ámbito laboral, no porque sean especialistas en el tema, sino porque la vida las llevó también a tener que conocer en detalle sobre leyes y derechos para poder defender a sus hijos, ¿de qué? De un Estado que en la práctica pone las trabas burocráticas y trasforma en letra muerta, lo mismo que dice garantizar.

“Es un negociado, lo de las obras sociales, lo de los abogados, lo del monotributo. Lo sabemos muy bien” afirma Cecilia, que con solo esa frase deja al descubierto la promoción de la flexibilización laboral que se perpetúa con la figura de “monotributistas” y la falta real de garantías sobre los derechos de educación de sus hijos.

Las escuelas, la burocracia, la docencia y la inclusión que pende de un hilo

¿Qué pasa si la docente de Educación Especial no asiste a las horas de clases?

“Aquí en Monteros algunas instituciones no permiten que el estudiante ingrese al aula. Dicen que si no está ‘la docente integradora’, no puede entrar” explica Cecilia Álvarez, a ella le dieron esa respuesta. “Que digan ‘docente integradora’ a la docente de Educación Especial ya nos da la pauta que ni siquiera saben de qué están hablando. Quien hace la integración es la docente del aula, no la de Educación Especial, es un derecho de nuestros hijos ingresar al aula, esté o no la maestra especial, por algo se habla de inclusión”.

Por algo la Ley de Educación Nacional indica que el “Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la educación obligatoria de las personas con discapacidades, partiendo del modelo social de la discapacidad”. ¿Qué implica esto último? Que la escuela tiene como objetivo favorecer la independencia de los estudiantes.

“Pero como no se preocupan, ni se ocupan de informarse, cuando un gabinete reduce las horas de presencia de una docente de Educación Especial en el aula, en vez de ser una alegría, es un terrible problema” explica Daniela, con un claro tono de cansancio en su voz; lo que va a explicar lo dijo ciento de veces. “A mi alumna su gabinete de asistencia resolvió que estaba preparada para asistir a clases algunos días sin mi acompañamiento. Fue un gran logro, estábamos muy orgullosos de ella. Pero entonces la obra social me hizo problemas a mí, porque el amparo decía una cierta cantidad de horas a cumplir en aula, y después fue el problema en la escuela, porque la directora no firmaría mi planilla de asistencia, porque para ella yo no asistiría a hacer mi trabajo las horas que indica el documento”.

Las docentes quedan entrampadas en un sistema que no contempla la diversidad de posibilidades y alternativas que acontecen día a día en la vida de una persona con discapacidad, su entorno y sus logros.

Fabiana Cruz, es mamá de una nena con discapacidad y es directora de una escuela, reconoce lo que plantean las docentes y acota “Tuvimos muchas capacitaciones sobre inclusión escolar, pero como suele ocurrir, no todas las personas que asisten lo hacen por un verdadero interés en querer contribuir y hacer de las escuelas un espacio real de inclusión, muchas docentes de grados asisten a los cursos y se pasan con sus celulares en la mano”.

Fabiana devela un dato no menor para las otras mamás y docentes: Existe el Programa para el cuidado de las Trayectorias Escolares. Se trata de un programa que posibilita tener docentes de Educación Especial como parte del plantel docente. Ella cuenta con el mismo, en la institución donde es directora en Concepción “Podemos recibir estudiantes con diversas discapacidades y también pudimos detectar varios casos. La inclusión debe ser plena y para eso todo el cuerpo docente debe conocer qué implica y conocer a los estudiantes. Cuando nos referimos a inclusión toda la institución debe apoyar y favorecer la autonomía de los estudiantes con discapacidad, es el lugar donde debe ocurrir ese proceso”.

“El estado debe garantizar el derecho de los estudiantes, no todos tienen la misma trayectoria, pero son sujetos de derecho y es el deber de todas las partes implicadas hacerlo cumplir. El cansancio de la situación por la falta de pago afecta no solo a las docentes, sino a todos, porque esa docente asiste desganada a su trabajo, contribuyen al desarrollo de los niños, pero también tiene que mantener sus casas, y ¿cómo lo hacen si no cobran?”

Hasta hace unos años atrás el sistema de pago a los docentes de Educación Especial demoraba dos o tres meses, pero después el pago era constante y siempre antes del 10 de cada mes. “El 2019 fue muy difícil, todo fue irregular, al punto que todavía nos siguen debiendo, ‘no hay presupuesto’ nos dicen también, a nuestras familias tenemos que darles de comer, no les podemos dar esa respuesta” concluye Carolina.

Las docentes aprovecharon la marcha de ayer y de hoy para hacer también su reclamo, muchas familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad acompañaron desde diferentes puntos de la provincia el reclamo de Docentes de Educación Especial. Algunos familiares fueron reprimidos por la policía en la jornada de ayer en la explanada de Casa de Gobierno.

La situación se complica, las docentes de Educación Especial esperan por sus sueldos y no saben qué más hacer, las familias en un acto estoico y de empatía resolvieron marchar al lado de sus docentes y organizan una presentación legal conjunta ante las autoridades que deben dar respuesta. La inclusión, esa palabra repetida hasta el hartazgo, sigue allí, siendo manoseada, como cada derecho de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.