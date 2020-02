Un día en mi pueblo acheral ….pasábamos con mi hija x frente un salón y vimos un afiche dónde decia ..clases de gimnasia rítmica……yo como esquivando la mirada me hacía de no verlo ..mi hija me dijo mamá quiero ir q podré?…..y le di muchas respuestas q x supuesto ella no me daba bola …xq se le puso q quería ir… Mi idea era ir sola para comentarle a EMI y pregúntale si podría enseñarle pero la insistencia de Sofi no me dió lugar a eso y le llegamos de una ..hicimos la fila xq había varias mamás con sus niñas para anotarce …hasta q nos tocó el turno yo con mi mirada medio con miedo a un "no" recibió la sonrisa de ella y su colaboradora …..si señora …Mira ella quiere venir a tus clases será q vos podrás ?Me dijo sin dudar respuesta "vamos a intentarlo "nunca fue un no sé cómo, o no podré ,simplemente dijo dos veces a la semana …..y así empezó dando vueltas en su silla de ruedas, utilizando elementos,participando en coreos junto a sus compañeritas fue una experiencia más para ella y gracias a EMI conoció al profe de deporte adaptado ….y sigue con el con EMI ya no pero su gran pacion x lo q hace la llevo a q hoy Sofi conociera el mar a nuevos amigos y darse cuenta q no hay límites para nadie q todos podemos hacer lo q deseemos …..gracias María Emilia Manca…..