Un concejal de Trancas sorteará álbumes y figuritas del Mundial 2026 a través de redes sociales

El concejal de Trancas, Germán Mara Kairuz, sorprendió en las últimas horas al anunciar un sorteo de álbumes y figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de sus redes sociales.

La propuesta rápidamente comenzó a circular entre usuarios y seguidores, generando repercusión tanto en el ámbito político como en plataformas digitales, donde cientos de personas interactuaron con la publicación.

Según explicó el edil, el concurso tendrá tres ganadores y cada uno recibirá un álbum oficial del Mundial junto con cinco paquetes de figuritas. El sorteo fue programado para el próximo viernes 22 de mayo.

Para participar, los interesados deben cumplir con los requisitos habituales de este tipo de dinámicas virtuales: colocar “me gusta” en la publicación, seguir la cuenta personal del concejal y etiquetar a un amigo en los comentarios.

Kairuz forma parte del oficialismo peronista en Trancas y mantiene cercanía política con el exintendente Enrique Betancur, una de las figuras históricas del peronismo en el norte tucumano.

En sus redes sociales también suele mostrarse junto al gobernador Osvaldo Jaldo, oriundo del departamento Trancas, con quien comparte distintas actividades institucionales y políticas.

La iniciativa despertó todo tipo de comentarios y reacciones, especialmente entre fanáticos del fútbol y coleccionistas de figuritas, en un contexto donde la pasión mundialista ya comienza a sentirse de cara a la Copa del Mundo 2026.